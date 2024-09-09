Sultanbeyli Belediyesi öğrencilere kırtasiye seti dağıttı

Törenin ardından sınıflara geçilerek öğrencilere Sultanbeyli Belediyesi’nin kırtasiye seti hediyesi dağıtıldı. İçeriği dopdolu bir kırtasiye seti hazırladıklarını belirten Tombaş, “Sultanbeyli’nde bugün 23 ilkokulumuzda 8 bin 500 ilkokula başlayan yavrumuzun kırtasiyesini hediye ettik, onlara teslim etmiş olduk. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kırtasiye setlerimizin içerisinde; defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, silgi, kalemtraş, bant, makas ve stick yapıştırıcı yer alıyor. Böylece hem ailelerimize ekonomik destek olduk hem de çocuklarımızı sevindirdik. Ayrıca seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olduk.” dedi.