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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör resti İsveç basınında geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında gerçekleşen görüşmedeki konular arasında İsveç'in NATO üyeliği de vardı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in yeni terör yasası ile ilgili sözleri İsveç basınında yankılandı.

09:13 . 26/06/2023 Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

NATO ittifakına dahil olmak için tek çaresi Türkiye olan İsveç tutuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyi gündemine alan İsveç kara kara ne yapacağını düşünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, İsveç'in yeni terör yasası ile ilgili sözleri İsveç basınında yankılandı.

Görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

"Türkiye'ye değil NATO'nun güvenliğine zarar verir"

Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı.

Bu sözler İsveç basınında yankılandı. Sydvendskan'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasayı 'anlamsız' bulduğu ifade edildi.

Ülkede PKK destekçilerinin kol gezdiği açıkça itiraf edilen haberde
"PKK'yı destekleyenlerin 'Özgürce hareket etmesine"
izin verildiği için Erdoğan yasayı 'anlamsız' buluyor" denildi.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün görüşme sonrası yaptığı açıklamaya yer verilen haberde, İsveç'in üzerine düşeni yaptığı iddia edildi.

"İsveç doğal olarak terörü çok ciddiye alıyor ve Türkiye'nin endişelerini anlıyor. Dışişleri bakanı, yeni yasanın bir fark yaratacağına inanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin mevzuatı yeterli bulmadığını defalarca belirttiği hatırlatıldı.

Expressen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç üzerinde baskıyı artırdığı yazıldı. Ülkenin PKK gösterilerini durdurmaması halinde terör yasasının anlamsız bulunduğu ifade edildi.

Yeni terör yasasının 1 Haziran'da yürürlüğe girdiği hatırlatılan haberde, "Yasaya göre terör örgütlerini "teşvik etmek, güçlendirmek veya desteklemek" suç sayılıyor." denildi.

Ancak yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tartışmaları da beraberinde getirdiği bildirildi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#NATO
#isveç
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