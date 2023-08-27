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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi: Bir haftada dokuz farklı durak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-27 Ağustos'taki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar, toplantılar ve açılışlar sosyal medyadan paylaşıldı.

22:51 . 27/08/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ağustos Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşması yaptı.

Bir haftada dokuz farklı durak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ağustos Salı günü Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

23 Ağustos Çarşamba günü canlı bağlantıyla Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan, 24 Ağustos Perşembe günü ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu, AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak etti.

Erdoğan, 25 Ağustos Cuma günü Bitlis'te 75 kalem kamu yatırımı ile özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yaptı, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Cumartesi günü Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü. Erdoğan, Budapeşte'deki temasları kapsamında Karmelita Manastırı'nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'ın Kuruluş Günü'nü tebrik ettiği görüşmede, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da hazır bulundu.





#Recep Tayyip Erdoğan
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