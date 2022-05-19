Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ABD'yi uyardı: Kongre’de tiyatro

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’yi hedef alan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ni uyardı. 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılışında konuşan Oktay şunları söyledi: “Müttefik dediğimiz ABD Kongresi’nde KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Kıbrıs’ta iki devletli çözüme karşı çıkan Yunanistan Başbakanı’nı ayakta alkışlıyorlar. Adada sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur. Rum-Yunan ikilisinin çözüme hiçbir katkı sunmayan şovlarıyla harcanacak vakit yok. Gerçekleri görüyor ve herkese de gösteriyoruz.

İKİ KERE DÜŞÜNÜN

Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Ege’de 12 mil oyunu oynayan ve sürekli hava sahamızı ihlal eden Yunanistan’ın tam tersi bir algı oluşturma çabalarını ayakta alkış tutarak teşvik eden ABD Kongresini de sağduyuya davet ediyorum. Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle bölgesel iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğu bu günlerde herkes ne için ayağa kalkıp, neye alkış tuttuğunu, ağzından ne çıktığını iki kere düşünmelidir.”