Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşım: 'Tüm mazlumlara yüz binlerce selam'

13:461/01/2026, Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşımda bulundu. Yılmaz, "İnsanlık İttifakı olarak Filistin halkına, Gazze'ye ve yeryüzündeki tüm mazlumlara İstanbul'dan yüz binlerce selam" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık İttifakı olarak Filistin halkına, Gazze'ye ve yeryüzündeki tüm mazlumlara İstanbul'dan yüz binlerce selam. Emeği geçen kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.






#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
#Filistin'e destek eylemi
#filistin
