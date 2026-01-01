Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşım: 'Tüm mazlumlara yüz binlerce selam'

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık İttifakı olarak Filistin halkına, Gazze'ye ve yeryüzündeki tüm mazlumlara İstanbul'dan yüz binlerce selam. Emeği geçen kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.