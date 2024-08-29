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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'istihdam' ve 'enflasyon' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da düzenlenen "İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı açıklamalarda, "Enflasyonla mücadele ve dezenflasyon politikalarımızı sürdürürken, aynı zamanda istihdamı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

16:12 - 29/08/2024 Perşembe
Diğer
Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
, Ankara'da İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Yılmaz, enflasyona değindiği konuşmasında,
“Bir yandan enflasyonla mücadelemizi, dezenflasyon politikalarımızı sürdürürken, diğer yandan istihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz”
dedi.

"Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz"


Cevdet Yılmaz, enflasyonda tek haneli rakamların görülmesine yönelik de tarih verdi. Enflasyonla mücadelenin uzun soluklu olduğunu söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:


“Enflasyon ile mücadele uzun soluklu bir mücadele, mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız, yine enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz, 2026'da bunu başaracağımıza inanıyoruz.”



#Cevdet Yılmaz
#Ankara
#enflasyon
#ekonomi
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