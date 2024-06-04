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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit pilotlar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

11:35 - 4/06/2024 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi.



Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
ifadesini kullandı.



#Cevdet Yılmaz
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Kayseri
#eğitim uçağı
#Kaza kırım
#pilot
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