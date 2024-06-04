Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit pilotlar için başsağlığı mesajı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 pilotumuz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır." ifadelerini kullandı.