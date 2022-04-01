Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ukrayna'nın garantörlük talebine olumlu bakıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

"Rus ve Ukraynalı muhataplarımızla yakın temas sürecek." diyen Kalın, "10 yıldır Rusya ile gelişen ile ilişkiler bugün Ukrayna krizinde meyvelerini veriyor. Karabağ'da da öyle oldu. Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak. Bizim odaklamamız gereken nokta bir an önce bu savaşın sonlandırılması. Bizim çabamız iletişim kanallarını açık tutarak, iki tarafın güvenini kazanarak ve bunu muhafaza ederek bu çalışmaları yürütmek." dedi.

Kiev ve civarında 2 gündür bir rahatlama olduğunu ancak Ukrayna tarafında bir endişenin bulunduğunu vurgulayan Kalın, "Kalıcı ateşkesin şartları nasıl oluşur bunun takibini yapacağız. Bu barışın oluşması için kim katkı verebiliyorsa bunu takdirle karşılıyoruz. Ancak liderler düzeyinde bir görüşme olursa son nokta konulabilir." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna'nın garantörlük talebine ilişkin de konuşan Kalın, şunları söyledi:

"Şu an garantörlük aşamasında değiliz, biz bu konuya olumlu bakıyoruz. Ukrayna ve Rusya'nın hem konuştuğu hem güvendiği nadir birkaç ülkeden biriyiz.

OYNAT 02:52 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'garantörlük' açıklaması: Biz bu konuya olumlu bakıyoruz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ukrayna'nın Türkiye'ye yönelik garantörlük talebine değinen Kalın, 'Şu an garantörlük aşamasında değiliz, biz bu konuya olumlu bakıyoruz. Ukrayna ve Rusya'nın hem konuştuğu hem güvendiği nadir birkaç ülkeden biriyiz. Türkiye bu anlamda son dönemde öne çıkan en önemli ülke. Biz müzakere heyetleriyle İstanbul'a gelmeden önce de temas halindeydik.' ifadelerini kullandı.



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Türkiye bu anlamda son dönemde öne çıkan en önemli ülke. Biz müzakere heyetleriyle İstanbul'a gelmeden önce de temas halindeydik. Akan kanı durdurmak için tarafları cesaretlendirdik. İki taraf da İstanbul'da kendilerini güvende hissettiklerini bize söyledi.

Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmelerin neticesinde sahada bir takım iyileşmeler göreceğiz.

Batılı dostlarımız da bizim dengeli duruşumuzu anlıyorlar. Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak? Yaptırımlarla ilgili Birleşmiş Milletler'de alınmış bir karar yok. Türkiye'nin yaptırım uygulamaması iletişim kanalının açık tutulması açısından önemliydi.

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Türkiye'nin güvenilirliği ve referans olması önemli. Öncelikli derdimiz bu savaşı sona erdirmek. "