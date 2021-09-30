Cumhuriyet'in işten çıkardığı gazeteciler: Gerekçesiz işçi kıyımı başlatıldı

Cumhuriyet gazetesi, "İşin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan nedenler" gerekçesiyle daha net bir sebep bildirmeden 7 gazetecinin işine son verdi.
O isimlerden 5'i şöyle: Kübra Köklü, Esra Aluş, Altan Yağcı, İlker Güneş Doğan, Dilek Kılıç.
Cumhuriyet Gazetesi’nde İŞÇİ KIYIMI Başladı. Bugün işime son verildi. Gerekçe ise YOK
Cumhuriyet Gazetesi’nde İŞÇİ KIYIMI Başladı. Bugün işime son verildi. Gerekçe ise YOK— Kübra Köklü (@kubrakokluu) September 29, 2021
İşlerinden çıkartılan gazeteciler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kovulduklarını duyurdu. Haklarında alınan karara tepki gösteren isimler, Cumhuriyet'i işçi kıyımı yapmakla eleştirdi.
"GEREKÇE YOK"
Kübra Köklü paylaştığı mesajda "Cumhuriyet Gazetesi’nde işçi kıyımı başladı. Bugün işime son verildi. Gerekçe ise yok" dedi.
Ben karmaya inanan insanım. Adaletsizlik yapanın aynı muamele ile karşılaşacağına inancım tam! Bekleyip görelim…
Ben karmaya inanan insanım. Adaletsizlik yapanın aynı muamele ile karşılaşacağına inancım tam! Bekleyip görelim…— ESRA ALUS (@ALUSESRA) September 30, 2021
"ADALETSİZLİK"
İşten çıkarılan bir diğer isim Esra Alus ise "2017 Ocak ayından bu yana çalıştığım Cumhuriyet Gazetesi’nden ekonomik nedenlerle çıkarıldım. Adaletsizlik yapanın aynı muamele ile karşılaşacağına inancım tam! Bekleyip görelim" ifadelerini kullandı.