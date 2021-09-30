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POLİTİKA

Cumhuriyet'in işten çıkardığı gazeteciler: Gerekçesiz işçi kıyımı başlatıldı

Cumhuriyet gazetesi, yedi gazetecinin işine son verdi. İşten çıkarılan isimlerden Kübra Köklü, "Cumhuriyet Gazetesi’nde işçi kıyımı Başladı. Bugün işime son verildi. Gerekçe ise yok" derken, Esra Alus ise "Adaletsizlik yapanın aynı muamele ile karşılaşacağına inancım tam" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhuriyetin işten çıkardığı gazeteciler: Gerekçesiz işçi kıyımı başlatıldı
Cumhuriyet

Cumhuriyet gazetesi, "İşin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan nedenler" gerekçesiyle daha net bir sebep bildirmeden 7 gazetecinin işine son verdi.

O isimlerden 5'i şöyle: Kübra Köklü, Esra Aluş, Altan Yağcı, İlker Güneş Doğan, Dilek Kılıç.

İşlerinden çıkartılan gazeteciler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kovulduklarını duyurdu. Haklarında alınan karara tepki gösteren isimler, Cumhuriyet'i işçi kıyımı yapmakla eleştirdi.

"GEREKÇE YOK"

Kübra Köklü paylaştığı mesajda "Cumhuriyet Gazetesi’nde işçi kıyımı başladı. Bugün işime son verildi. Gerekçe ise yok" dedi.

"ADALETSİZLİK"

İşten çıkarılan bir diğer isim Esra Alus ise "2017 Ocak ayından bu yana çalıştığım Cumhuriyet Gazetesi’nden ekonomik nedenlerle çıkarıldım. Adaletsizlik yapanın aynı muamele ile karşılaşacağına inancım tam! Bekleyip görelim" ifadelerini kullandı.

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