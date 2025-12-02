Yeni Şafak
Çuvalların arasında 13 kaçak göçmen yakalandı

Çuvalların arasında 13 kaçak göçmen yakalandı

2/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
IHA
Amasya Valiliği, operasyonun görüntülerini "Amasya’mızda düzensiz göçe geçit yok" notuyla paylaştı.
Amasya Valiliği, operasyonun görüntülerini "Amasya’mızda düzensiz göçe geçit yok" notuyla paylaştı.

Amasya’da polis ekiplerinin durdurduğu bir tırın dorsesinde çuvallar arasında saklanan 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere teslim edilirken, tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Amasya’da polisin operasyon düzenlediği bir tırda yapılan aramada çuvalların arasında 13 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, doğu illerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı şehir girişinde durduruldu. Tırın dorsesinde plastik ham maddesiyle dolu çuvalların arasında saklanan Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) yetkililerine teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen tır sürücüsü F.M. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Amasya Valiliği, operasyonun görüntülerini "Amasya’mızda düzensiz göçe geçit yok" notuyla paylaştı.


