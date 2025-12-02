Çuvalların arasında 13 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, doğu illerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı şehir girişinde durduruldu. Tırın dorsesinde plastik ham maddesiyle dolu çuvalların arasında saklanan Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) yetkililerine teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen tır sürücüsü F.M. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.