Dağ keçileri sürü halinde görüldü

Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü.
Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde sürü halinde gezen dağ keçileri görüldü.

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi’nde görüntülendi. Bölgeye gezi amacıyla giden doğasever Salih Tetik, dağlarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

#Elazığ
#Harput Mahallesi
#Dağ keçisi
