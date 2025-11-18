Yeni Şafak
Tunceli'de koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

15:0918/11/2025, Salı
IHA
Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçesinde Fatih Boztaş tarafından görüntülendi.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, yaban hayatı vatandaşlarca aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçesinde Fatih Boztaş tarafından görüntülendi.

Bölge halkı, dağ keçilerinin sık sık yerleşim alanlarına kadar indiğini belirterek, onların Tunceli’nin doğasının bir parçası olduğunu dile getirdi.


#Tunceli
#Çemişgezek
#Dağ keçisi
#IUCN
