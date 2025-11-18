Tunceli'de koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, yaban hayatı vatandaşlarca aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçesinde Fatih Boztaş tarafından görüntülendi.