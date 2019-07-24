Gündem Daha fazla beklemek yok
ANKARA

Daha fazla beklemek yok

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara’daki görüşmelerini tamamladı. Dün gün boyu Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri heyetler arasında çalışmalar yapıldı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Heyetler, Fırat’ın doğusuna güvenli bölge tesisi konusunda teknik detaylar üzerinde durdu. Ankara, güvenli bölgenin tesisi konusunda daha fazla beklemeye niyetli olmadığını vurguladı ve PKK/PYD-YPG terör örgütü unsurlarının bölgeden çıkarılması kararlılığını yineledi.

Jeffrey’in Ankara’da temaslar yaptığı gün, CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie de Suriye’nin Haseke ilinde PKK elebaşlarıyla görüşüyordu. Türkiye’nin operasyon kararlılığının ABD’yi ikna ettiğinden endişe eden teröristler bu toplantıda ABD’ye bir kez daha ‘ortağınızı koruyun’ çağrısı yaptı.

Ankara ise ABD’li sivil ve askerlerin PKK elebaşlarıyla temaslarından duyduğu rahatsızlığı Jeffrey’e ilk ağızdan iletti. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de güvenli bölge tesisi için çalışmalara başlandığını duyurdu. Açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD’li elçi Jeffrey arasındaki görüşme sonrası güvenli bölgeye yönelik çalışmalar MSB’de icra edilmeye başlandı.

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