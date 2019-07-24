Daha fazla beklemek yok

Heyetler, Fırat’ın doğusuna güvenli bölge tesisi konusunda teknik detaylar üzerinde durdu. Ankara, güvenli bölgenin tesisi konusunda daha fazla beklemeye niyetli olmadığını vurguladı ve PKK/PYD-YPG terör örgütü unsurlarının bölgeden çıkarılması kararlılığını yineledi.

Jeffrey’in Ankara’da temaslar yaptığı gün, CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie de Suriye’nin Haseke ilinde PKK elebaşlarıyla görüşüyordu. Türkiye’nin operasyon kararlılığının ABD’yi ikna ettiğinden endişe eden teröristler bu toplantıda ABD’ye bir kez daha ‘ortağınızı koruyun’ çağrısı yaptı.

Ankara ise ABD’li sivil ve askerlerin PKK elebaşlarıyla temaslarından duyduğu rahatsızlığı Jeffrey’e ilk ağızdan iletti. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de güvenli bölge tesisi için çalışmalara başlandığını duyurdu. Açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD’li elçi Jeffrey arasındaki görüşme sonrası güvenli bölgeye yönelik çalışmalar MSB’de icra edilmeye başlandı.