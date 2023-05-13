Darülaceze Şehri’ne En İyi Mimari Ödülü

Ödüle ilişkin Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Konferans Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, 70’ten fazla kişinin olduğu jüri heyetinin projeyi ödüle layık gördüğünü belirtti. Cebeci, “Mimarlık şirketimiz Darülaceze ruhuna uygun bir proje yaptı ve ödüle layık görüldü. Yaptığımız sadece insanların karnını doyuran ve onları barındıran bir hizmet olarak görülmemeli. Burada dezavantajlı ve bakıma muhtaç insanlarımızı hayata bağlayacak, yalnızlıklarını giderecek bir hizmet var. Her türlü yaş grubuna, kendine bakamayan vatandaşlarımıza hizmet verecek. 128 yıl önce Abdülhamid Han’ın yaptığı asırlık Darülaceze yerleşkesini geride bırakacak bir proje yoktu. İşte bu proje gelecek asırlara hitap edecek bir proje oldu ve bu ödül de rastgele verilmedi. Dünya çapında böyle bir proje yok. Ödülü, Londra’ya gidip bizzat alacağım.” diye konuştu. 36 ayda yapılması planlanan projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla 24 saat çalışarak 12 ayda bitirildiğini vurgulayan Cebeci, Sosyal Hizmet Şehrimizi Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile en kısa sürede hizmete açacağız” bilgisini verdi. Darülaceze İdari Meclis Üyesi Namık Ayhan da şunları söyledi: “Bu eser sadece Avrupa’nın en iyi kamu mimarisi değil aynı zamanda inancın simgesi. Bu sosyal hizmet şehrinde insanımıza verdiğimiz değer var.”