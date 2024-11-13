Dava dosyasına eklendi: Narin'in ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kamera kayıtları alındı. Analize götüreceğiz. Bu işte uzmanlarla da görüşeceğiz. Türkiye yeterli gelmediği durumda yurtdışından da destek alacağız. Bu kameralar kıymetli. Kamera görüntüsünün iyileştirildiği söylendi, biz basit gözle yaptığımız gözlemde, kesinlikle bir iyileştirme görmedik. Sadece bir kesme yakınlaştırma yapılmış. Bizim bu konuda uzmanlığımız yok, kişi uzmanlığı olmadığı konuda hani ahkam keserse komik duruma düşebilir. Bir uzman tarafından bakılıp değerlendirilirse daha sağlıklı olur. Ama şunu net biliyoruz, askeri üsten alınan bir kamera köyü net görüyor ve bu köydeki bütün araç hareketliliğini net tespit edebiliyor. Burada Nevzat Bahtiyar'ın iddia ettiği gibi bir araç hareketliliği var mı yok mu, net bir şekilde ortaya konabilir. Bu bizce çok kıymetli. Bunun yanında başka taleplerimiz doldu mahkemeden, mahkeme değerlendirdi. Gelmeyenler var, bunlar da kıymetli olacaktır. Örneğin okulun kamerası, okulun orada bir hareketlilik var mı yok mu, yine başka bir kamera tespiti var. Biz bunu da istedik, o da gelecektir diye düşünüyoruz, çünkü adli emanette görünüyordu. Bunlar incelendikten sonra gerçeğin ortaya çıkmasına hizmet edeceğini düşünüyoruz, çok kıymetli buluyoruz. Gerekli incelemeleri biz de yapacağız