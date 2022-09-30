DDK müfettişleri 'KPSS' incelemesini tamamladı

Ağustos ayı başında soruların sızdırıldığı iddiası gündeme gelmesiyle DDK müfettişleri ÖSYM'de inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemeler tamamlandı ve müfettişler 2 aylık denetimin ardından ÖSYM'den ayrıldı.

İptal edilen KPSS'nin de 18 Eylül'de gerçekleşmesinin ardından müfettişler çalışmalarını bir süre daha sürdürdü ve o çalışmaların tamamlanması ile ÖSYM'den ayrıldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

DDK müfettişleri artık rapor yazım aşamasına geçecek ve ÖSYM'de tespit ettikleri sıkıntıları, önerileri raporlarına yazacak. DDK'dan ayrı olarak inceleme yapan YÖK denetleme Kurulu raporunu da inceleyecek olan DDK müfettişleri bu rapordaki tespitlere de kendi raporlarında yer verebilecek. ÖSYM'de soruların sızdırıldığına dair tespitler ile sorumlu görülen kişilerin tespit edilmesi halinde de ilgili kişiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilecek.

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DDK'nın hazırlayacağı nihai raporun ardından ÖSYM'de atılması gereken adımlar raporun öneriler bölümünde yer alacak. Daha güvenli bir sınav hazırlama sisteminin hayata geçmesi için yer alması beklenen önerilerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.