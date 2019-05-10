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İSTANBUL

DEAŞ drone ile saldıracaktı

Suriye’den İstanbul’a gelen iki DEAŞ’lı teröristin drone kullanarak saldırı planladığı belirlendi. Yakalanan DEAŞ’lılar hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
İnsansız hava aracı ‘drone’
İnsansız hava aracı ‘drone’

İstanbul’da drone’la saldırı planı yapan iki DEAŞ’lı terörist yakalandı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz aylarda Suriye’de faaliyet gösteren Doğu Türkistanlı iki DEAŞ üyesinin Türkiye’ye döndüklerini belirledi.

İki şüphelinin insansız hava aracı ‘drone’ kullanma tekniklerini öğrenerek yapılacak olan bir saldırıda drone kullanacaklarına dair bilgi notu da güvenlik kaynaklarıyla paylaşıldı.

Söz konusu istihbarat üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin İstanbul’da drone kullanarak bir saldırı planladıkları bu amaçla drone eğitim videosu izledikleri belirlendi.

VİDEOLAR BULUNDU

Bu tespitlerin ardından ‘Mustafa’ kod Rüstem Abluz ile ‘Zayiti’ kod İlyas Abdülaziz yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 380 çeşit av fişeği kartuşu, 2 adet dipçiksiz av tüfeği ve 1’den 10’a kadar numaralandırılan üzerinde Arapça yazılar bulunan dökümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerden ele geçirilen dijital verilerin incelemesi sonucunda, drone yapımı ve uçurulmasına ait videolar da ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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