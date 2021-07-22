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DEAŞ Van’ı yeni üs seçmiş!

Van'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden biri olan DEAŞ'ın sözde kent yapılanmasının sorumlusu Amer O. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Düzenlenen iddianamede teröristin, “Ashab-ı Tevhid” isimli bir kitap evinde DEAŞ'ın yeni yapılanmasını kurmaya çalıştığı bilgisi yer aldı.

Şahin Şen Yeni Şafak
DEAŞ Van’ı yeni üs seçmiş!
Arşiv

Güvenlik güçlerinin sınır ötesinde ve yurt içinde gerçekleştirdiği operasyonlarla büyük darbe alan terör örgütü DEAŞ’ın yeniden yapılanma girişimi engellendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü’nün 2020 yılının sonunda yaptığı operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden biri olan Amer O.’nun DEAŞ’ın Van yapılanmasının sorumlusu olduğu öğrenildi. DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in yakalanması ve DEAŞ’lı teröristlerin saldırı yapmak üzereyken yakalanmasının ardından örgütün Türkiye’de yeniden yapılanmak için harekete geçtiği de ortaya çıktı.

KAFA TAKIMI VAN DIŞINDAN

Örgütün Van yapılanması sorumlusu olarak görevlendirilen Amer O., ve yapılanmada görevli 31 şüpheli hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede Amer O.’nun DEAŞ’ın yeni yapılanmasını açmak istediği “Ashab-ı Tevhid” isimli bir kitap evinde kurmaya çalıştığı yer aldı. Amer O.’nun dikkat çekmemek için yeni yapılanmayı kuracağı ekibi Kayseri, Konya, Diyarbakır, İstanbul ve Bingöl’den Van’a getirdiği iddianamede belirtildi. Van dışından gelenleri tuttuğu iki eve yerleştiren ve kendisini Seyda olarak tanıtan Amer O.’nun evlerde kalanlara örgütsel eğitimler verdiği de iddianamede yer aldı.

İSLAM’A DÜŞMANLAR

Amer O.’nun oluşturduğu DEAŞ’ın yeni yapılanmasına girenlerin çocuklarını devlet okuluna göndermediğinin belirtildiği iddianamede, camilerin, imamların ve camilere giden vatandaşların Allah’a şirk koşan insanlar olarak gördükleri de vurgulandı. Amer O.’nun örgütün yeni yapılanmasını oluşturacağı ekibinin belirli periyodlarla evlerini değiştirdikleri ve kod isimler kullandıkları da savcılık tarafından iddianamede yazıldı. İddianamede 2015-2018 yılları arasında DEAŞ içinde kaldığı belirtilirken, Amer O.’nun ikametinde yapılan aramada olası polis baskınlarına karşı nasıl tedbir alınması gerektiğinin yazdığı notlar bulunduğu da yer aldı.

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