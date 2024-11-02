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DEAŞ'a ağır darbe: Terör örgütü üyesi 23 kişi tutuklandı

DEAŞ'a ağır darbe: Terör örgütü üyesi 23 kişi tutuklandı

00:312/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
AA
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 23 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 23 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın illegal mescit ve medrese faaliyetlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Şüphelilerden 10'u hakkında imza atma yükümlülüğü, 1'i hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ bünyesinde Ahidder adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunan şüphelilere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheliler, savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ünün tutuklanmasına karar verdi.
Şüphelilerden 10'u hakkında imza atma yükümlülüğü, 1'i hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde Ahidder adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Şüpheli M.K'nin yasa dışı cihat içerikli ders ve sohbetler ile etkinlikler yaptığını belirleyen ekipler, örgüt adına açılacak sözde mescit ve medrese faaliyetlerinde kullanılmak üzere fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığını ortaya çıkarmıştı.

Terör örgütü ve oluşumlarına finans temini sağlayan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 10 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 34 şüpheliyi gözaltına almıştı.


#deaş
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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#terör örgütü

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