DEAŞ'a ağır darbe: Terör örgütü üyesi 23 kişi tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde Ahidder adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde Ahidder adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Şüpheli M.K'nin yasa dışı cihat içerikli ders ve sohbetler ile etkinlikler yaptığını belirleyen ekipler, örgüt adına açılacak sözde mescit ve medrese faaliyetlerinde kullanılmak üzere fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığını ortaya çıkarmıştı.