DEAŞ’lı canlı bomba kıskıvrak

Şanlıurfa’da eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba, terör polisinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturmada bir adet 128 gb flash belleğe el konuldu. Bellek içerisinde yapılan incelemede, DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Arapça yazılı dokümanlar çözüldü.
GÖZALTINA ALINDI
- Tespit edilen bilgi, belge ve deşifre edilen şahıslara ilişkin bilgiler ilgili il emniyet müdürlükleriyle paylaşıldı. Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, “Ebi Enes El Kahtani” kod adlı Beşşar El Mızhen isimli DEAŞ’lının adresini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheliyi 15 Mayıs’ta gözaltına alırken, evdeki dijital materyallerine el koyuldu.
GÖNÜLLÜ OLMUŞ
Şüphelinin örgüte sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak canlı bomba eylemi yapmak üzere gönüllü olduğu anlaşıldı. Şüphelinin önümüzdeki süreçte örgüt adına canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi.
Bu yıl 10 saldırı engellendi
- Öte yandan yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu. 1997 Suriye doğumlu Beşşar El Mızhen, 2015’de örgüte katılmış. Örgüt içerisinde sözde şeri ve silahlı eğitim alan Mızhen, sözde Anbar vilayetinde bulunan Kevasir Tugayı’nda 5 ay faaliyet gösterdikten sonra örgüt adına istihbarat faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Ebi Muaz kod adlı şahısla görüştüğü tespit edildi. 1 Ekim 2021’de örgütün sözde Şam vilayeti iç güvenlik ofisine Türkiye’ye yönelik canlı bomba eylemi yapmak için gönüllü olduğuna dair yazı yazan şüphelinin, 2022 şubat ayında yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı anlaşıldı.