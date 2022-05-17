DEAŞ’lı canlı bomba kıskıvrak

Kaftancıoğlu'nun 'dava' çelişkisini Kabaktepe anlattı: Kendisi de 40'ın üzerinde hakaret davası açmış

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li mevkidaşı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının tartışıldığı dönemde, flaş bir açıklamada bulundu. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaretlerden dolayı 40'ın üzerinde dava açtığını belirten Kabaktepe, 'Kendinize yapılan en ufak hakarete bile dava açıyorsunuz. Bir kadın olarak en ağır hakaretleri, küfürleri edeceksiniz. Sonra bundan dolayı ceza alınca ortalığı ayağa kaldıracaksınız ama size sosyal medyadan en ufak bir hakaret edildiğinde hem ceza hem de tazminat davası açacaksınız.' dedi.

