Define ararken göçükte öldü.

Bursa Kent Müzesinde sergilenen düğme koleksiyonuyla alakalı bilgi veren Müze Müdürü Goncagül Meriç, \"Biz bu sergide düğmelerden çok hikayeyi ön plana çıkarttık. Hikayesi çok etkileyici. Selanik'ten Bursa'ya göç eden düğme ustası bir ailenin hikayesiyle başlıyor. Koleksiyonda 4 bin adet düğme var. Bunların bir kısmı Nazif'in kendi topladığı düğmeler Tenzile Güler'in Avrupa'dan topladığı düğmeler. Biz bu sergide farklı bir şey de yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan düğmelerini istedik. Sağolsunlar gönderdiler. Onun dışında dönemin siyasi parti liderlerinin de düğmelerini koleksiyona kattık. Burada Zeki Müren ve Barış Manço gibi önemli sanatçıların da düğmeleri var. Bu sergiyi ziyaret edenler 4 bin çeşit düğmeyi yakından incelerken; aynı zamanda Nazif'in düğmelerinin hikayesini öğrenecek\" dedi.