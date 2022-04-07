Define ararken göçükte öldü.

Trabzon'un Arsin ilçesinde, define için kaçak kazı yapan Ömer Kalyoncu (33), girdiği dehlizde meydana gelen göçükte hayatını kaybetti.
DEHLİZDE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ Olay, dün akşam ilçeye bağlı Elmaalan Mahallesi kırsalında meydana geldi. Sarp arazide define aramak için kaçak kazı yapan Ömer Kalyoncu'nun girdiği dehlizde göçük meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yıkıntıda çalışma başlatan ekipler, Kalyoncu'ya güçlükle ulaştı. Yapılan kontrolde, Ömer Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Alanda, define aramada kullanılan materyaller de ele geçirildi. Jandarma ekipleri ise kazı yapılan alanı kapatarak önlem aldı.
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Bigadiç Belediyesi tarafından ramazan ayının gelmesiyle her gün bir mahallede sofralar kurularak vatandaşlara iftar ikram ediliyor.
Mahallede kurulan sofralara gelen vatandaşlar, dualar ederek iftar saatini bekliyor.
Bigadiç Belediyesinde bulunan eski bir tarihe ait olduğu düşünülen siren, iftar vaktinin gelmesiyle döndürülerek çalıştırılıyor.
Belediye personeli Eşref Sarıkurt tarafından 22 yıldır kullanılan sirenin sesi, ilçedeki ses sistemiyle tüm ilçede yankılanıyor.
Sofralara oturan vatandaşlar da çalan sirenle oruçlarını açıyor.
Açılan oruçların ardından yine belediye tarafından çocuklara pamuk şeker ikram ediliyor.<br><br>Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede uygulanan siren çalma geleneğini devam ettireceklerini söyledi.
Birlik ve beraberlik içinde ramazan ayının idrak edilmesini dileyen Avcu, \"Bu siren çok eskiden beri geliyor. Şehrin daha küçük olduğu günlerde bu siren sesini vererek iftar vaktinin geldiğini belirtmek için yapılmış. Biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz.\" diye konuştu.
50 yıllık gelenek: Balıkesir'de vatandaşlar oruçlarını siren sesiyle açıyor
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 50 yıllık bir gelenek sürdürülerek iftar vaktinde top yerine siren sesiyle oruçlar açılıyor.
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Son günlerde Ukrayna ile Rusya arasındaki sıcak savaştan iklim değişikliğine kadar birçok etken, başta gıda sektörü olmak üzere birçok alanda olumsu etkilere neden oluyor. Pazara giden vatandaş etket fiyatlarına şaşıp kalırken uzmanlar, patates ve soğana mecburi indirim geleceğini açıkladı.<br><br>
Geçtiğimiz dönemlerde sık sık karşılaştığımız ve son olarak ayçiçek yağı, şeker gibi gıda maddelerinde görülen stokçuluk oyunu, bu kez sebze tezgahlarında yer buldu. Depolarda çürümeye yüz tutan tonlarca patates ve soğan videoları sosyal medyada viral olurken fiyatlarda da hızlı bir yükseliş söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 2-3 liradan satılan patates, bugünlerde halde 8, pazarda ise 10 liradan alıcıyla buluşuyor.<br><br>
Kuru soğanda da durum farklı değil. Halde 4 TL'yi bulan kuru soğan, pazarda 6-7 liraya ulaştı. Son dönemde yaşanan hızlı fiyat artışının arkasından ise yine stokçular çıktı. Ticaret Bakanlığı'nın bu sahada denetimlerini artırmaması da eleştirilen konular arasında yer aldı.<br><br>
Sabah’ın haberine göre, patates ve soğanda ilk hasat Adana bölgesinde yapılıyor. Hemen her yıl nisan ortasında yapılan patates hasadını bu yıl martta gelen don vurdu. Patatesin çiçeğini etkileyen don nedeniyle mahsulde yüzde 50 kayıp yaşanırken, ürün hasadı ise havaların soğuk gitmesi nedeniyle mayıs ortasına sarktı. Bu durumu fırsat bilen tüccarlar, kışlık patatesleri Nevşehir'deki depolarda tutup, piyasaya sürmedi. Arz düşünce fiyatlar arttı.<br><br>
Soğanda ise geçen yıl zarar eden üreticilerin bu yıl ekimi kısması fiyatı hareketlendirdi. Ağırlıklı olarak Ankara Polatlı bölgesinde tutulan soğanlarda havaların ısınmasıyla birlikte çürüme başlıyor. Bu ürünlerde çürüklerin ayıklanıp iyi olanların piyasaya sürülmesi gerekiyor.<br><br>
Ancak fırsatçılar fiyatı yukarıda tutabilmek için tonlarca soğanı dökebiliyor. Soğanda da ilk hasadın yapılacağı yer yine Adana bölgesi. Soğanın dondan etkilenmeyeceğini belirten üreticiler, iki hafta içinde yeni mahsulün piyasaya gireceğini, fiyatların düşeceğini belirtiyor.<br><br>
Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bölgede yaşanan don olayları nedeniyle patates hasadının bir ay sarktığını söyledi. Doğan, \"Normalde biz bu dönemde patatesi söker pazara süreriz. Bu döneme kadar da kışlık patates bizi idare eder.<br><br>
Ancak bu yıl don olayı nedeniyle hasadımız sarktı. Aynı zamanda mahsulde de yüzde 50'ye yakın kayıp yaşandı. Bunu fırsat bilen tüccarlar şimdi patates arzını kıstı. Nevşehir'deki depolarda kışlık patates var. Stokçular daha fazla para kazanmak için yine aynı oyunu sergiliyor\" dedi.<br><br>
Soğanın dondan etkilenmediğini anlatan Doğan, \"Soğanı 10-15 güne kadar kaldırır, pazara süreriz. Yeni mahsulle fiyatlar biraz düşer. Ancak geçen yıl çiftçi soğandan kazanmadı. O nedenle ekimini üçte bire düşürdü. Sadece Yüreğir'de geçen yıl 9 bin dönüme soğan ekilirken bu yıl 3 bin dönüme ekildi. Bizim acilen üretim planlamasını devreye almamız şart. Aksi takdirde bir yıl ürün çok olur bir yıl az\" diye konuştu.<br><br>
Nevşehir Ziraat Odası Genel Sekreteri Olcay Bozdemir, Nevşehir'de patatesin çiftçi tarafından değil tüccar tarafından depolandığını belirterek, \"Adana'da hasadın sarkması buradaki tüccarlar için bir aylık kazanç kapısı gibi görüldü. Biz sadece ürünün verilmesi yönünde çağrıda bulunabiliriz. Bunu Ticaret Bakanlığı denetlemeli\" dedi. Havaların ısınmaya başladığını anlatan Bozdemir, \"Sıcaklık böyle devam ederse ürünü piyasaya sürerler. Çünkü patateste çillenme başlar\" diye konuştu.<br><br>
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Adana'da nisanda sökülecek olan patatesin soğuk hava nedeniyle mayısa sarktığını belirterek, \"Halihazırda depolardaki patatesleri tüketiyoruz. Ancak onlar piyasaya tam sürülmüyor. Ticaret Bakanlığı patates ve soğanı daha iyi takip etmeli. Böyle giderse patatesin kilosu 15-20 lirayı geçer\" dedi.<br><br>
Tezgahtaki fiyatlar cep yakıyordu: Patates soğana mecburi indirim geliyor
Pazar tezgahları, manav ve zincir marketlerde sebze meyve fiyatlarını gören vatandaşın isyanı, yetkilileri harekete geçirdi. Kilosu 2 liradan satılan patatesin etiketi halde 8, pazarda ise 10 lirayı geçti. Don nedeniyle mahsulün gecikmesini fırsat bilenler ise her zaman olduğu gibi stokçuluğa başladı. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların artmasıyla patateste çillenme olacağı için stokçuların ürünleri mecburen piyasaya süreceğini, etiket fiyatlarında büyük düşüş yaşanacağını söyledi.
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Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açılan ve içinde 4 bin adet düğmenin bulunduğu koleksiyonun hikayesi ise dinleyenlerin yüreğini burkuyor.<br>
Selanik'ten Bursa'nın İznik ilçesine göç eden düğme ustası bir ailenin ferdi olan Emine hanım ve Ahmet efendinin Haşim adında bir çocuğu olur. Minik Haşim 1930 yılında 5 yaşındayken babasıyla İznik gölünde kayıkla yolculuk yaparken boğularak hayatını kaybeder.<br>
Minik çocuktan geriye sadece üzerinde bulunan ceketi kıyıya vurur. Hayatını kaybeden Haşim'in annesi Emine hanım bu ceketi çocuğundan hatıra olarak saklar. Emine hanım İznik çarşısında yoğurt satmaya başlar.<br>
Burada annesi vefat etmiş; kendi ölen çocuğuyla aynı yaşta olan Nazif isimli çocukla tanışır. Daha sonra bu çocuğun babasıyla evlenir. 1935 ve 1950 yıllarında sokaklarda çocuklar arasında düğme oyunu çok modadır.
Nazif bir gün evde hayatını kaybeden Haşim'in kıyıya vuran ceketini bulur ve o ceketteki düğmeleri keserek oyun oynar. Oyunda düğmeleri kaybeder. Bunu Emine hanım öğrenir ve Nazif'e kızmaz. Nazif ise üvey annesinin üzüldüğünü görerek kaybettiği düğmeleri bulmak için sürekli düğme oyunu oynayıp kazandıklarını annesine getirir ve kaybettiği düğmeleri bir türlü bulamaz.<br>
Nazif 15 yaşına geldiğinde çıktığı ağaçtan düşerek bacağı kırılır ve bacağı kangren olur. Nazif de 1943 yılında hayatını kaybeder. Nazif'in hayatını kaybetmesinden sonra Emine hanım ve Rasim Bey'in Tenzile isminde kız çocukları olur.<br>
Tenzile Güler, Almanya'ya yerleşir ve burada uzun yıllar çalışır. Tenzile Güler, 1981 yılında Almanya'dan İznik ilçesinin Çakırca köyüne baba evine gelir ve burada kendisi doğmadan 4 yıl önce ölen abisi Nazif'in düğmelerini küplerin içinde bulur. Düğmelerin hikayesini öğrenerek bunları Almanya'ya götürür. Burada düğme koleksiyonunu genişletmeye başlar.<br>
Dünyanın farklı ülkelerinden düğmeler toplayarak düğme sayısını genişletir. Daha sonra ailesinin hikayesini kitap haline getirir ve biriktirdiği düğme koleksiyonunu Bursa Kent Müzesine bağışlar.<br>
Kent müzesi tarafından alınan düğme koleksiyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın düğmelerini bağışlamasıyla daha da genişler. Ünlü sanatçıların da düğmelerinin bulunduğu koleksiyon; ücretsiz şekilde Bursa Kent Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı. Bu koleksiyonu gezenler dünyanın farklı ülkelerinden düğmelerin yanı sıra Nazif'in düğmelerini görerek hikayesini de öğrenmiş oluyor.<br>
Bursa Kent Müzesinde sergilenen düğme koleksiyonuyla alakalı bilgi veren Müze Müdürü Goncagül Meriç, \"Biz bu sergide düğmelerden çok hikayeyi ön plana çıkarttık. Hikayesi çok etkileyici. Selanik'ten Bursa'ya göç eden düğme ustası bir ailenin hikayesiyle başlıyor. Koleksiyonda 4 bin adet düğme var. Bunların bir kısmı Nazif'in kendi topladığı düğmeler Tenzile Güler'in Avrupa'dan topladığı düğmeler. Biz bu sergide farklı bir şey de yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan düğmelerini istedik. Sağolsunlar gönderdiler. Onun dışında dönemin siyasi parti liderlerinin de düğmelerini koleksiyona kattık. Burada Zeki Müren ve Barış Manço gibi önemli sanatçıların da düğmeleri var. Bu sergiyi ziyaret edenler 4 bin çeşit düğmeyi yakından incelerken; aynı zamanda Nazif'in düğmelerinin hikayesini öğrenecek\" dedi.
İki çocuğun hayatını kaybetmesiyle başlayan düğme koleksiyonu sergiye dönüştü: Erdoğan'ın ve sanatçıların düğmeleri de var
Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve sanatçıların da düğmelerinin bulunduğu sergi hikayesiyle ziyaret edenleri hüzünlendiriyor.