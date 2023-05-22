|
Gündem

Define avcıları tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Sinop’tan getirdikleri tarihi eserleri satmaya çalışan 5 kişi gözaltına alındı.

14:26 . 22/05/2023 Pazartesi
IHA
Yapılan aramada 269 adet sikke, 29 adet obje, 6 adet yüzük ve 1 adet madalyon ele geçirildi.

Yapılan aramada 269 adet sikke, 29 adet obje, 6 adet yüzük ve 1 adet madalyon ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde, E.Ö., A.İ.C., E.A., M.E. ve R.B. isimli 5 şahsın Sinop’tan Kastamonu’ya getirdikleri tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler tarafından şüpheli şahısların, Hanönü ilçesinde durdurulan araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 269 adet sikke, 29 adet obje, 6 adet yüzük ve 1 adet madalyon ele geçirildi.Olayla ilgili E.Ö., A.İ.C., E.A., M.E. ve R.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#Kastamonu
#Define
#Sinop
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı seçim sonucu oy oranları