Define avcıları tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Edirne'de Balkan Savaşları sırasında kentin savunulmasının en önemli unsuru olan tabyaların bir kısmı yok olma tehlikesi altında. Kentin çevresinde bulunan 35 tabyadan 2'sinin restore edilerek korunmasına rağmen geriye kalan tabyalar atıl durumda kaldı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Buralar da müze olarak kullanılabilir. Bunların da bir an önce toparlanması lazım. Bu tabyalar bir bütün, tek bir tabya değil. Bütün olarak korunması gereken bir askeri ve kültürel bir miras. Bunlar yok olup gidecek. Tarihi mirasımızın önemli bir belgesini kaybedeceğiz" dedi.