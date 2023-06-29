Değişimin önündeki engel Kılıçdaroğlu

Mehmet Sevigen.
Yeni Şafak’a konuşan Sevigen, “Kılıçdaroğlu CHP’nin başında kaldıkça yaklaşan yerel seçimlerdeki başarısızlık olasılığı bir o kadar artmaktadır” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun istifa etmeyerek, CHP’ye ceza kestiğini belirten Sevigen, CHP listelerinden Meclis’e taşınan 38 sağ kökenli vekil arasında FETÖ bağlantılı isimlerin de bulunduğunu kaydetti.
İMAMOĞLU MASAYA YUMRUĞUNU VURSUN!
Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için CHP’den ihraç edilen Sevigen, CHP Genel Başkanlığı’na talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin de, “Genel Başkan’dan izin alınarak liderlik yarışına girilemez. İmamoğlu masaya yumruğunu vurmadan ben adayım diyemez” dedi.