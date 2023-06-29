Değişimin önündeki engel Kılıçdaroğlu

CHP'de 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kriz tırmanarak büyüyor. Koltuk kavgasına son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Kaftancıoğlu verdiği son röportajında İmamoğlu'nu adeta aşağıladı. "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmasaydı, çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" diyen Kaftancıoğlu ayrıca İmamoğlu'nu partide konuşulanları dışarı taşımakla suçladı.