DEM Parti MHP ile görüşmesi başladı: Masada hangi konular var?

Siyasi partilerle temaslarını sürdüren DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hazır bulundu.
Terörsüz Türkiye süreci yeni adımlarla devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklamasının ardından DEM Parti, siyasi parti turuna bir kez daha başladı.
- Heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri ile görüşecek. Görüşmede MHP Lideri Bahçeli'nin yer alacağı öğrenildi.
Atılacak adımlar masada
Görüşmede, PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masaya yatırılacak.
Ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
Görüşme saat 11.30'da başlayacak. DEM Parti heyetinin bu hafta içinde AK Parti grubuyla da görüşmesi bekleniyor.