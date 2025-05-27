Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
DEM Parti MHP ile görüşmesi başladı: Masada hangi konular var?

DEM Parti MHP ile görüşmesi başladı: Masada hangi konular var?

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:5927/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Siyasi partilerle temaslarını sürdüren DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hazır bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci yeni adımlarla devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklamasının ardından DEM Parti, siyasi parti turuna bir kez daha başladı.


  • Heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri ile görüşecek. Görüşmede MHP Lideri Bahçeli'nin yer alacağı öğrenildi.

Atılacak adımlar masada


Görüşmede, PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılacak.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masaya yatırılacak.


Ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.


Görüşme saat 11.30'da başlayacak. DEM Parti heyetinin bu hafta içinde AK Parti grubuyla da görüşmesi bekleniyor.




#DEM Parti
#MHP
#Terörsüz Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar? 2025 Haziran işsizlik maaşı Kurban Bayramı ödeme tarihleri