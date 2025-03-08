DEM Parti'den AK Parti ve MHP'ye ziyaret: Tarih belli oldu

Öcalan "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" diyerek silah bırakma çağrısı yaptı. PKK ise silah bırakacaklarını duyurmuştu.