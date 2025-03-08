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DEM Parti'den AK Parti ve MHP'ye ziyaret: Tarih belli oldu

DEM Parti'den AK Parti ve MHP'ye ziyaret: Tarih belli oldu

12:548/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
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MHP lideri Devlet Bahçeli.
MHP lideri Devlet Bahçeli.

DEM Parti kaynakları, 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edeceklerini duyurdu. Görüşmede bir süre önce ameliyat olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

22 Ekim'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine başlayan İmralı süreci, PKK elebaşı Öcalan'ın örgüte yaptığı silah bırakma çağrısıyla yeni bir boyut kazandı.


ÖCALAN "SİLAHLARI BIRAKIN" DEDİ

Öcalan "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" diyerek silah bırakma çağrısı yaptı. PKK ise silah bırakacaklarını duyurmuştu.


DEM'DEN AK PARTİ VE MHP'YE ZİYARET

Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DEM Parti kaynakları 17 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret edeceklerini açıkladı.

DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında AK Parti'yi de 17 Mart Pazartesi günü ziyaret edeceklerini duyurdu.

  • Partiden yapılan bilgilendirmede; ziyaretin yeri, saati ve heyette yer alacak isimlerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

İLK GÖRÜŞMEDE BAHÇELİ TARAFINDAN AĞIRLANMIŞLARDI

DEM Parti İmralı heyeti, terörist elebaşı Öcalan'la görüştükten sonra siyasi partileri ziyaret etmişti. Bu kapsamda heyet MHP'yi de ziyaret etmiş ve MHP lideri Bahçeli ile görüşmüşlerdi. 17 Mart'taki ziyarette ise Bahçeli'nin yer alıp almayacağı henüz netleşmedi.


#DEM Parti
#MHP
#Devlet Bahçeli

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