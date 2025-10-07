Yeni Şafak
Demir sopalı akran zorbalığı: Okul arkadaşının uyguladığı darbe sonucu kafa travması geçirdi

Hatay'da lise öğrencisi okul dönüşü evinin önünde akranı tarafından demir sopayla saldırıya uğradı
Hatay'da lise öğrencisi okul dönüşü evinin önünde akranı tarafından demir sopayla saldırıya uğradı

Hatay’da okuldan döndüğü esnada aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopayla saldırıya uğrayan çocuğun yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan öğrencinin ağabeyi, gerekli şikayetleri yaptıklarını belirterek kardeşinin aynı öğrenci tarafından 1 buçuk yıldır akran zorbalığına maruz kaldığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Eylül günü Payas ilçesinde meydana geldi. Dörtyol Fen Lisesi’nde öğrenim gören öğrenci, okuldan eve dönerken servisten indiği esnada aynı okulda öğrenim gören başka bir öğrenci tarafından demir sopayla saldırıya uğradı ve kafa kısmı dahil olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğrencinin evine döndüğü esnada saldırıya uğradığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Başına aldığı darbe sonucu kafa travması geçiren öğrenci, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan öğrencinin ailesi; evlatlarına saldıran öğrenci, okul yönetimi ve rehberlik servisi hakkında da gerekli şikayetleri yaptı.

Kardeşinin 1 buçuk yıldır zorbalığa maruz kaldığını söyleyen ağabey Yasin Güllüoğlu, şikayetçi olduklarını söyledi

Olayla ilgili konuşan mağdur öğrencinin ağabeyi Yasin Güllüoğlu, kardeşinin 1 buçuk yıldır aynı öğrenci tarafından akran zorbalığına maruz kaldığını iddia ederek, "30 Eylül günü kardeşim, servisten indiği sırada aynı okulda okuyan bir öğrenci tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan o gün okula gitmemiş, evimizin önünde beklemiş. Servisten indiği anda elindeki demir sopayla kardeşimin başına vuruyor, yere düşünce de tekme atıyor. Kardeşim kafa travması geçirdi, tomografi ve MR sonuçlarını bekliyoruz. 1 buçuk yıldır akran zorbalığına uğradığını yeni öğrendik. Biz gerekli tüm şikayetleri yaptık, savcılığa ve emniyete başvurduk. Hastane raporunda da ’kasten yaralama’ ifadesi yer alıyor. Devletimizin bu konuda daha ciddi önlemler alması gerekiyor. Bu olay sadece bizim çocuğumuzun değil, tüm öğrencilerin güvenliğini ilgilendiriyor" dedi.




