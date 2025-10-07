Demir sopalı akran zorbalığı: Okul arkadaşının uyguladığı darbe sonucu kafa travması geçirdi

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Eylül günü Payas ilçesinde meydana geldi. Dörtyol Fen Lisesi’nde öğrenim gören öğrenci, okuldan eve dönerken servisten indiği esnada aynı okulda öğrenim gören başka bir öğrenci tarafından demir sopayla saldırıya uğradı ve kafa kısmı dahil olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğrencinin evine döndüğü esnada saldırıya uğradığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili konuşan mağdur öğrencinin ağabeyi Yasin Güllüoğlu, kardeşinin 1 buçuk yıldır aynı öğrenci tarafından akran zorbalığına maruz kaldığını iddia ederek, "30 Eylül günü kardeşim, servisten indiği sırada aynı okulda okuyan bir öğrenci tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan o gün okula gitmemiş, evimizin önünde beklemiş. Servisten indiği anda elindeki demir sopayla kardeşimin başına vuruyor, yere düşünce de tekme atıyor. Kardeşim kafa travması geçirdi, tomografi ve MR sonuçlarını bekliyoruz. 1 buçuk yıldır akran zorbalığına uğradığını yeni öğrendik. Biz gerekli tüm şikayetleri yaptık, savcılığa ve emniyete başvurduk. Hastane raporunda da ’kasten yaralama’ ifadesi yer alıyor. Devletimizin bu konuda daha ciddi önlemler alması gerekiyor. Bu olay sadece bizim çocuğumuzun değil, tüm öğrencilerin güvenliğini ilgilendiriyor" dedi.