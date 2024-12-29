Demir yumruk devrede

Özgür Özel, Meclis Grubu’nu geçtiğimiz çarşamba günü asgari ücret gerekçesiyle olağanüstü olarak CHP Genel Merkezi’nde topladı. Grup toplantısında kendisini dinlemediği ve telefonuyla meşgul olduğu gerekçesiyle Özel, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a sinirlendi ve sesini yükletti. Bu olayın şoku sürerken Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Parti Meclisi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 21 yıl aradan sonra CHP’nin Kars’tan çıkardığı ilk milletvekili olan Alp’in, 22 Aralık’ta Sarıkamış İlçe Kongresi’nde Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir’e sözlü ve fiziksel saldırı da bulunduğu öğrenildi.

Üç adayın yarıştığı kongrede Alp’in muhalefetin adayını desteklediği iddia edildi. Bu yüzden de Taşdemir ile tartıştığı belirtiliyor. Öte yandan Gürsel Erol da Alp gibi Kılıçdaroğlu destekçisi isimler arasında yer alıyor. Alp’in tasfiye edilmek için kavganın bahane edildiği öğrenildi. Kaynaklar, “Ekrem İmamoğlu destekçileri de bu ihraç kararına destek verdi. Bu tasfiye sürecinin ilk sinyalidir. Özel ve İmamoğlu, halen Kılıçdaroğlu’ndan yana olanlara mesaj veriyor. Seslerinin daha fazla çıkmamasını istiyor olacak ki bu yönde bir adım atıldı. Ayrıca Gürsel Erol da Kılıçdaroğlu’na destek veren bir isim, belki de bu yüzden Özel ona karşı daha fevri davrandı” dedi.