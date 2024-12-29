Özel karşıtları kurultay için yoğun çalışıyor

Muhalifler sadece 30 milletvekilli ile 200 delegenin desteğini arkalarında bulabilmelerine rağmen 800 imza hedefiyle hareket ediyor. Eski lider Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler umutlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağlasa İmamoğlu’nun olağanüstü kurultaya sıcak bakmadığı biliniyor. Özel’in, Kasım 2023’teki 37’nci Olağan Kurultay’da genel başkan seçilmesinde etkili olan İmamoğlu’nun önceki gün Ankara’ya TBB toplantısı için gelmesine rağmen CHP Genel Merkezi’ne uğramaması dikkat çekti.

Özel karşıtı cephede ise ‘ortak deklarasyon krizi’ yaşanıyor. Parti içindeki muhalif grupların yönetime yönelik eleştirilerini ortak bir metinde toplamaya çalıştığı ancak görüş ayrılıkları yüzünden çerçeve metinin oluşturulamadığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu destekçisi bir milletvekili, TBMM’de 50’ye yakın milletvekilinin ‘olağanüstü kurultay’ için ortak hareket edeceğini belirtirken, “Şu an 200 imza için hazırlığımız devam ediyor. 800 imza için biraz zaman var. Ocak ayının ortalarına doğru ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.