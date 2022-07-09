‘Demir Yumruk’ operasyonunun şifresi çözüldü

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vergi kaçakçılığı' suçlarına ilişkin 28 Haziran'da Ankara merkezli 29 ilde 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve bin 150 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 328 şahsın gözaltına alındığı operasyonda toplam 14 fabrika ve 850 adreste arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgüt yöneticileri ve üyelerine ait bir adet özel jete, 8 bin 690 banka hesabına, 261 gayrimenkul ve taşınmaza, 327 araca mahkeme kararı doğrultusunda el konuldu. 39 şirkete kayyum atamasının yapıldığı operasyonda, 60 milyon 31 bin, 2 milyon 456 bin dolar, 161 bin 463 avro ve 402 bin 84 lira değerinde altın ve mücevher ele geçirildi. Ele geçirilen söz konusu para ve mücevherlerin toplam değeri ise 507 milyon 84 bin lira olarak hesaplandı. 4 tır dolusu evrak ve dokümana el konulan operasyonda, ayrıca şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde bin 52 adet cep telefonu, bilgisayar, sabit disk gibi dijital materyale el konuldu.

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Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen 375 şüpheliden 328'i yakalanarak gözaltına alındı. Soy ismini Eşrefoğlu olarak değiştiren Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve DETAŞ'ın sahibi Melih Karabacak adli makamlara sevk edildi. Erol Eşrefoğlu ve grubundan 5 kişi tutuklanırken, 1 şahsa ev hapsi verildi. Hüseyin Eryılmaz grubundan 10 şahıs tutuklanırken, 5 şahsa ev hapsi kararı verildi. Melih Karabacak grubundan ise örgüt lideri Melih Karabacak'ın kardeşi ve sonradan soy ismini Cengizoğlu olarak değiştiren Ali Can Karabacak'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, 62 şahıs ev hapsi aldı.

Zanlıların kendi paravan şirketleri üzerinden kaşe basarak tahsilat yapılan çeklere Kur'an şeklinde kod koyduğu öğrenildi. Ayrıca şahısların faturalı işlemi "A'dan ver", faturasız işlemi ise "B'den ver" şeklinde şifreledikleri ortaya çıktı.

Operasyon neticesinde adli makamlara sevk edilen üç ayrı suç örgütünün liderlerinin de aralarında bulunduğu toplam 29 şahıs tutuklandı, 68 şahıs ise ev hapsi aldı.

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'KARABACAK' SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Soruşturma kapsamında dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan suç örgütü lideri Melih Karabacak hakkında, 2019 yılında yine benzer suç kapsamında paravan şirketler üzerinden sahte fatura keserek, devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle vergi incelemesi başlatıldığı ancak yeterli delil bulanamadığı belirtildi. Kardeşi Alican Karabacak ile 2019'da bu vergi incelemesi nedeniyle aralarının bozulduğu, Alican Karabacak’ın ağabeyi Melih Karabacak’ın grubundan ayrılarak kendi grubunu oluşturduğu ve yeni bir başlangıç yaparak soyadını 'Cengizoğlu' olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Alican Karabacak (Cengizoğlu) emniyette verdiği ifadesinde, ağabeyi Melih Karabacak’ın yaptığı usulsüz işlerden dolayı kendisiyle kavga ederek ayrıldığını, ağabeyi ve bu işlerle bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü ancak tutuklananlar arasında yer aldı.

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ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR

Melih Karabacak grubundaki şüphelilerin, işledikleri suçu gizlemek amacıyla kurdukları paravan şirketlerin kaşelerini çeklerin arkasına bastıkları tespit edildi. Bu yöntemi de vergi müfettişlerinin incelemesine yakalanmamak için yaptıkları öğrenildi. Telefon konuşmalarında ise polis dinlemesine takılmamak için 'cirolu çek'ler için 'Kur'an' şifresini kullandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, "Kasanın üzerinde Kur'an var, onu bana getir" konuşmaları, polis dinlemesine takıldı.

Öte yandan İskenderun’da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin yaptığı baskınla yakalanan ve tutuklanan suç örgütü lideri Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da daha önce cezaevine girip çıktığı için soyadını ‘Eşrefoğlu’ olarak değiştirerek yeni başlangıç yapmak istediği belirtildi.

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