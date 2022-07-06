'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında 10 şüpheli daha tutuklandı

Malezya Başbakanı Yaakob Hürkuş ve ANKA'nın hünerlerini seyretti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Malezya Başbakanı Yab Dato Sri İsmail Sabri Bin Yaakob, TUSAŞ ziyaretinde çalışmalara ilişkin bilgi alarak Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu seyretti. Yaakob ve Akar daha sonra Hürjet üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.