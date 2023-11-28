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Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen feribot seferleri

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Çanakkale'de, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen feribot seferleri...

16:05 - 28/11/2023 вторник
DHA
Deniz ulaşımına fırtına engeli

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İşte iptal edilen feribot seferleri

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 18.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.




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