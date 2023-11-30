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Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen feribot seferleri

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan arabalı vapur seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. İşte iptal edilen feribot seferleri...

16:38 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:38 - 30/11/2023 Perşembe
AA
Deniz ulaşımına fırtına engeli

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan arabalı vapur seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İptal edilen feribot seferleri

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 dışındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.


Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 hariç diğer seferlerin aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.




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#iptal
26 dakika önce
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