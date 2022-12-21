Denizcilik Genel Müdürlüğü: Sinop'ta yangın çıkan gemide müdahaleye başlandı

Sinop açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın sonrası sürüklenen ve Gerze ilçesinin 8 deniz mili açığında olduğu tespit edilen gemiye yanaşan iki römorkör, yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kayıp bir mürettebatı arama çalışmalarına devam ediyor.

GÜNDEM Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın: Kaptanın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor

Yanan gemide bulunan toplam 17 mürettebattan 16’sı yaralı olarak gemilerle iskeleye taşınırken, geminin kaptanının ise suya atladığı ve kaybolduğu öğrenildi. İskelede hazırda bekleyen çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince 3’ü ağır 16 yaralı hastaneye sevk edildi. Mürettebattan 13’ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna, birinin ise Arnavutluk kökenli olduğu tespit edildi.

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Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Akşam 20.30 sıralarında Panama bandıralı Bata Alfa isimli gemide büyük bir yangın çıkıyor, ihbar alır almaz Sahil Güvenlik ekiplerimiz olay yerine müdahale ediyor. 16 kişi sağ olarak kurtarıyoruz, hastanemize sevki sağlandı. 10’u yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ağır hastalarımızdan 6’sını Samsun’a sevk ettik. 1 kayıp şahsın olduğunu değerlendiriyoruz, onun da denizde arama faaliyetlerine devam ediyoruz. 16 vatandaşın 13’ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna biri ise Arnavutluk kökenli vatandaşımız” diye konuştu.

'KAPTAN DENİZE ATLADI'

Yangın sırasında yardım anonsunu duyan balıkçı gemisinden Ömer Canik, “Yangın nedeniyle gemiye yardıma gittik. Büyük bir yangındı, personellerin birinin dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı, arkadaşımız karşıdaki gemiye atladı, ayağı kopan arkadaşa yardımcı oldu vinçle beraber oradan aldık. Kaptan da denize atlamış kaybolmuş” dedi.

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'KURTARMA PLANI DETAYLARI NETLEŞTİRİLECEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Saat 06:45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkör ile soğutma amacıyla 'Beata' gemisine müdahaleye başlandı. İçinde personel bulunmayan gemi yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaşmış olup gemi ilgilileri ile gün içinde kurtarma planı detayları netleştirilecektir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında dün akşam bir kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.