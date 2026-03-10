Denizli’de 5,1’lik korku

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Pamukkale Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirterek bölgede 4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntıların görülebileceğini ifade etti. Sözbilir, halkın panik yapmasını gerektirecek bir durum olmadığını da vurguladı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise depremin Gediz ve Büyük Menderes kırıklarının kesim noktasına yakın bir bölgede meydana geldiğine dikkat çekerek, söz konusu hattın teorik olarak 7 büyüklüğüne varan depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.