Denizli’de 5,1’lik korku

Denizli’nin Buldan ilçesinde dün sabah 09.21’de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kentte panik ve korkuya neden oldu. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanırken bazı eski yapılarda çatlak ve hasar oluştu. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Denizli’nin Buldan ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı başta Denizli olmak üzere çevre illerde de hissedilirken bazı eski yapılarda çatlak ve kısmi hasar meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem saat 09.21’de, yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Haftanın ilk gününde hastaneler ve okullarda yaşanan yoğunluk sırasında hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri tedbir amacıyla boşaltılırken, bazı okullarda öğrenciler kontrollü şekilde bahçeye çıkarıldı.
BAZI YAPILARDA ÇATLAK VAR
Merkez üssü Buldan’a bağlı Yenicekent Mahallesi’nde eski belediye binası ve bazı evlerde çatlaklar oluştuğu, Güney ilçesi Orta Mahalle’deki metruk yapılarda ise kısmi çökmeler meydana geldiği bildirildi. Bir markette raflardaki ürünlerin yere düştüğü, bazı işletmelerde duvarlarda çatlaklar oluştuğu görüldü.
CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Depremin ardından AFAD, jandarma, emniyet ve UMKE ekipleri bölgede saha tarama çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.
1 SAATTE 35 ARTÇI
Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da yaşandı. İlk bir saat içinde toplam 35 artçı deprem kaydedilirken, bunların en büyüğünün 3.5 büyüklüğünde olduğu bildirildi.
ARTÇILAR DEVAM EDEBILIR
- Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Pamukkale Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirterek bölgede 4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntıların görülebileceğini ifade etti. Sözbilir, halkın panik yapmasını gerektirecek bir durum olmadığını da vurguladı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise depremin Gediz ve Büyük Menderes kırıklarının kesim noktasına yakın bir bölgede meydana geldiğine dikkat çekerek, söz konusu hattın teorik olarak 7 büyüklüğüne varan depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.