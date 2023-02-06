Deprem bölgesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Saat 13,25 itibari ile deprem bölgesinde çok şiddetli bir sarsıntı daha meydana geldi. Deprem Türkiye'deki birçok ilden hissedildi. Depremin şiddeti bir kez daha 7'den büyük olarak ölçüldü. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Tatar, ''En az bir yıl daha devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesini istiyoruz'' açıklamasında bulundu.
13:30 . 6/02/2023 Pazartesi
IHA
Doğu bölgesinde şiddetli deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın
Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gerçekleşti.
7,6 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, büyüklüğü 7,6 olan son depremin ardından açıklamalarda bulunarak, "
Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir"
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