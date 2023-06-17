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Deprem bölgesinde Çocuk ve Aile Merkezleri açılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede açtığı teknoloji sınıfları ile çocukların yarınlarına umut olan Türkiye Vodafone Vakfı bu defa aile ve genç kızların yaralarını saracak.

Cabir Turğut
04:00 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da hayata geçirilecek Çocuk ve Aile Merkezleri’nde çocuklar, ebeveynler ve genç kızların psikososyal yönden desteklenmesi ve güçlendirmesi için programlar düzenlenecek. Merkezlerde konteyner kentte yaşayan tüm çocukları kapsayabilmek amacıyla oyuncak ve kitap kütüphanesi kurulacak. 3-4 ve 5-6 yaş gruplarına yönelik oyun ve sanat odaklı çalışmalar yapılacak.

4 BİN 500 ÇOCUĞA ULAŞACAK

Projeyle bir yılda 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile 2 bin 500 genç kadına erişilmesi hedeflenirken, ilk merkez Adıyaman'da açıldı. Merkezin açılışında konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Amacımız, afet bölgesindeki çocuklarımıza, onların ebeveynlerine ve genç kızlarımıza yeni hayatlarında destek olmak" dedi. Aksoy, ayrıca bölgede bir yıl içerisinde 650 kişiye ilave istihdam sağlayacaklarını bildirdi.




#AÇEV
#Vodafone
#Deprem Bölgesi
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