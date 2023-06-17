Deprem bölgesinde Çocuk ve Aile Merkezleri açılıyor

Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da hayata geçirilecek Çocuk ve Aile Merkezleri’nde çocuklar, ebeveynler ve genç kızların psikososyal yönden desteklenmesi ve güçlendirmesi için programlar düzenlenecek. Merkezlerde konteyner kentte yaşayan tüm çocukları kapsayabilmek amacıyla oyuncak ve kitap kütüphanesi kurulacak. 3-4 ve 5-6 yaş gruplarına yönelik oyun ve sanat odaklı çalışmalar yapılacak.