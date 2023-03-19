Deprem bölgesine giden AFAD aracı Nevşehir'de kaza yaptı: Bir ölü, dokuz yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Taşören, idaresindeki 50 AAD 839 plakalı otomobili ile terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen 68 AAP 4435 plakalı AFAD personelini taşıyan minibüsle çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Taşören olay yerinde hayatını kaybederken AFAD aracında bulunan şoför ve sekiz personel ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle karayolu savaş alanına dönerken, ekipler ise araçların altında bir süre yaralı aradı. Kaza nedeniyle karayolunun Nevşehir ve Niğde istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.