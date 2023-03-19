|
Reklam
Reklam
Gündem

Deprem bölgesine giden AFAD aracı Nevşehir'de kaza yaptı: Bir ölü, dokuz yaralı

Aksaray'dan deprem bölgesine giden AFAD aracı, Nevşehir'de otomobil ile çarpıştı. Şahin marka otomobil ikiye bölünürken, kazada bir kişi hayatını kaybetti, dokuz AFAD personeli de yaralandı.

22:04 . 19/03/2023 Pazar
IHA
Deprem bölgesine giden AFAD aracı Nevşehir'de kaza yaptı.

Deprem bölgesine giden AFAD aracı Nevşehir'de kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Taşören, idaresindeki 50 AAD 839 plakalı otomobili ile terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen 68 AAP 4435 plakalı AFAD personelini taşıyan minibüsle çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Taşören olay yerinde hayatını kaybederken AFAD aracında bulunan şoför ve sekiz personel ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen Şahin marka otomobilin yarısı metrelerce sürüklendi. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü hastane morguna kaldırılırken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Ortalık savaş alanına döndü, ekipler araçların altında yaralı aradı

Öte yandan kaza nedeniyle karayolu savaş alanına dönerken, ekipler ise araçların altında bir süre yaralı aradı. Kaza nedeniyle karayolunun Nevşehir ve Niğde istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

#Nevşehir
#AFAD
#Kaza
#Deprem
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.