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Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 317'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi.

13:14 . 25/03/2023 Cumartesi
DHA
Depremde imara aykırı değişiklik yapılan binalar 50 binden fazla kişiye mezar oldu.

Depremde imara aykırı değişiklik yapılan binalar 50 binden fazla kişiye mezar oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 1431 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 317'si tutuklandı, 509'u hakkında adli kontrol kararı verildi, 314 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dördü yurt dışına kaçtı

Gözaltındaki 2 kişinin işlemleri ise sürüyor. 92 kişi hakkında ise gözaltı talimatı bulunuyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 4'ünün yurt dışında olduğu, 65 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. 128 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklu bulunan 317 kişinin 108'i müteahhit, 173'ü yapı sorumlusu, 18'i yapı sahibi, 18'i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu.



#Kahramanmaraş
#deprem
#hatay
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