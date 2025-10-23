Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı. Firarilerin yanı sıra tutuksuz sanıklar da duruşmada yer almadı.

Duruşmada savunma yapan sanık Tevfik Tepebaşı, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.