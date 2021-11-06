​Derdiniz başörtülü tercüman mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık bütçesinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefetin sorularını yanıtladı. ABD ile ortak mekanizma konusunda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

GÖRÜŞMELER KAYITLARDA

Cumhurbaşkanının baş başa görüşmelerine ilişkin eleştirilere yanıt veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Putin, kendisi ‘Ben de getirmeyeceğim bakanlarımı, sen de yalnız gel, Kovid de var, baş başa görüşeceğiz’ dedi. Tabii ki tercu?manı olacak, kendi tercümanımız orada. SayınCumhurbaşkanımız döner dönmez bize orada ne konuşulduğunu söylediği gibi, ertesi gün Milli Güvenlik Kurulu’nda tek tek nelerin konuşulduğunu anlattı. MGK’nın kayıtlarında var, devletin arşivlerinde var değerli arkadaşlar, nereden biliyorsunuz arşivlere girmediğini, tutanakların olmadığını, kim söylüyor size bunu?”

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AMERİKALI GÜVENİYOR MUHALEFET GÜVENMİYOR

Muhalefet milletvekillerine, “Sizin derdiniz, başörtülü bir kızımızın tercüman olarak orada bulunması mı?” sorusunu yönelten Çavuşoğlu, Fatma Kavakçı’nın Amerika’da iyi eğitim almış, dili çok iyi bilen ve Cumhurbaşkanlığında başdanışman olarak çalışan biri olduğunu anımsattı. Çavuşoğlu, “Peki, ben size bir sormak istiyorum: O baş başa görüşmede -o hanımefendi kusura bakmasın- Biden’ın yanındaki tercüman kimdi biliyor musunuz? Bir Türk. Amerikalı, bir Türk tercümana güveniyor da biz kendi çocuğumuza niye güvenmiyoruz da, böyle dışlıyorsunuz” dedi.

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