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Destekleme ve Yetiştirme Kursu için son tarih ne zaman? MEBBİS DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? EBA e-kurs başvuru ekranı ve tarihleri

Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi

Öğretmenlerin seminerlerinin başlamasıyla birlikte, Destekleme ve Yetiştirme Kursları da gündeme geldi. DYK öğrenci başvuruları 26-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. e-Kurs başvuruları başladı mı? DYK burs başvuruları ne zaman nasıl alınacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
DYK öğretmen başvurusunda sona gelindi.
DYK öğretmen başvurusunda sona gelindi.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvurusu nasıl yapılır? e-Kurs başvurularında son tarih ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

DYK öğretmen başvuru tarihleri MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurs takviminde yayınlandı. 8-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında DYK kursu merkezi başvuruları alınmıştı. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için DYK öğretmen başvurusunda sona gelindi. Destekleme ve Yetiştirme Kursu için öğrenci alımları yapıldıktan sonra kurs sınıfları oluşturulacak.

DYK ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

  • MEB takviminde, DYK öğretmen başvuru tarihi 21-25 Ağustos 2020 olarak belirlendi. Bu tarihler arasında öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması gerçekleştirilecek.

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e-KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

  • 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında da öğrenci başvuruları alınacak. Kurs, 31 Ağustos’ta başlayacak ve 6 Haziran 2021’de sona erecek.

MEB EBA ÜZERİNDEN DYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni eğitim sezonu ile birlikte 2020-2021 DYK süreci başladı. Öğrencilere okullarda verilen destekleme kursları hem öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler adına önemli bir yer ve avantaj sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) için bir takvim düzenlemektedir. MEB EBA üzerinden DYK kurs başvurusu, Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS Kullanıcı Girişi ile yapılabiliyor.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kursl... veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

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Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.

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Öğretmenini özleyen Ayşe’nin gözyaşları
Samsun'da öğretmenler eğitime ara vermiyor. Korona virüs salgının ardından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitime başlayan öğrencileri belirli günlerde arayarak özlem gideren öğretmenler telefonda öğrencilere çeşitli bilgiler aktarıyor. Öğrencilere araştırma konusu veren öğretmenler ödevleri video şeklinde yanıt alıyor. Gazipaşa İlkokulunda 2. sınıf öğrencisi olan Ayşe Melek Yıldırım ise okula ve öğretmenine olan özlemi annesi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.


DYK KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?

Örgün Yada Yaygın Orta Öğretim Kurumlarından Mezun Olanlar

Mesleki Ve Teknik Orta Öğretim Programı Uygulanan Özel Eğitim Meslek Liselerinden Mezun Olanlar.

Açık Öğretim (Örgün Yada Yaygın) Orta Okul Öğrencileri

Gelen İlköğretim Programı Uygulanan Özel Eğitim Orta Okulu Öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

İmam Hatip Orta Okulu Öğrencileri

Örgün Ve Yaygın Orta Öğretim Kurumlarında Kayıtlı Olan Öğrenciler (Lise)

Mesleki Ve Teknik Orta Öğretim Programı Uygulanan Özel Eğitim Meslek Lisesi Öğrencileri

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