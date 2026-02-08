Dev anevrizmaya neştersiz tedavi

Normalde 2–3 santimetre olması gereken karın ana damarının yaklaşık 12 santime ulaştığı ve patlama noktasına geldiği belirlendi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun ve ekibi tarafından gerçekleştirilen müdahaleyle, hayati risk taşıyan dev anevrizma kapalı yöntemle başarılı şekilde onarıldı. Vaka, Türkiye’de tedavi edilen en büyük anevrizmalardan biri olarak kayıtlara geçti. İleri tetkik için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne yönlendirilen hasta, yoğun bakıma alındı. Yapılan tomografi sonucunda anevrizmanın ultrasonda ölçülenden daha büyük olduğu ve yaklaşık 11,8 santime ulaştığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Bilal Boztosun, hastanın durumunun son derece kritik olduğunu belirterek, açık ameliyat yerine her iki kasıktan girilerek uygulanan endovasküler yöntemle anevrizmanın onarıldığını söyledi. İşlemin başarılı geçtiğini ifade eden Boztosun, hastanın ertesi gün ayağa kalktığını ve genel durumunun iyi olduğunu belirtti. Boztosun, zamanında yapılan müdahale sayesinde hastanın sağlığına kavuştuğunu kaydetti.