Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Dev anevrizmaya neştersiz tedavi

Dev anevrizmaya neştersiz tedavi

04:008/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 75 yaşındaki hastada, patlama noktasına gelmiş 12 santimlik dev aort anevrizması tespit edilerek kapalı yöntemle hayata döndürüldü.

Normalde 2–3 santimetre olması gereken karın ana damarının yaklaşık 12 santime ulaştığı ve patlama noktasına geldiği belirlendi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun ve ekibi tarafından gerçekleştirilen müdahaleyle, hayati risk taşıyan dev anevrizma kapalı yöntemle başarılı şekilde onarıldı. Vaka, Türkiye’de tedavi edilen en büyük anevrizmalardan biri olarak kayıtlara geçti. İleri tetkik için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne yönlendirilen hasta, yoğun bakıma alındı. Yapılan tomografi sonucunda anevrizmanın ultrasonda ölçülenden daha büyük olduğu ve yaklaşık 11,8 santime ulaştığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Bilal Boztosun, hastanın durumunun son derece kritik olduğunu belirterek, açık ameliyat yerine her iki kasıktan girilerek uygulanan endovasküler yöntemle anevrizmanın onarıldığını söyledi. İşlemin başarılı geçtiğini ifade eden Boztosun, hastanın ertesi gün ayağa kalktığını ve genel durumunun iyi olduğunu belirtti. Boztosun, zamanında yapılan müdahale sayesinde hastanın sağlığına kavuştuğunu kaydetti.



#Sağlık
#Anevrizma
#Tedavi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Robert Kolej ve kültürel mühendislik