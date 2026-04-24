Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Dev kurbanlık dana 'Emir' 450 bin liraya alıcı bekliyor

23:0324/04/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Satıcı, satışa çıkardığı dananın sadece yabancıları gördüğü zaman biraz agresifleştiğini söyledi.
Hatay’da besicilik yapan Sinan Zorlu, 9 ay boyunca özenle baktığı 1 ton 130 kilogramlık danayı Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. “Emir” ismi verilen dev dana 450 bin lira fiyatla alıcı beklerken, Zorlu hayvanın sağlığının yerinde olduğunu ve kendilerine oldukça alıştığını söyledi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir besicinin "Emir" ismini verdiği 1 ton 130 kilogramlık dana 450 bin liradan satışa çıkarıldı.

Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde besicilik yapan Sinan Zorlu, 9 ay baktığı 1 ton 130 gramlık danaya "Emir" ismini verdi.

Zorlu, Kurban Bayramı öncesi danasını 450 bin liraya satışa çıkardı.

Sinan Zorlu, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıldır besicilik yaptığını söyledi.

Danaya 9 ay baktığını anlatan Zorlu, "Sağlığı gayet yerinde, sadece yabancıları gördüğü zaman biraz agresifleşiyor. Bize çok alıştı, çocuğumuz gibi oldu. Hem alıcıya hem satıcıya uygun düşündüğümüz bu hayvanımızı 450 bin liradan satışa sunuyoruz." açıklamasında bulundu.


#Arsuz
#Dana
#Hatay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
