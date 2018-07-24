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Dev’in mirasını oğlu yaşatacak

Kendi yaptığı yöresel “Çam düdüğü” ile UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı” seçilen ve geçen hafta yaşamını yitiren Hayri Dev’in kültürel mirasını oğlu Bayram Dev yaşatacak. Bayram Dev, “Bu kültürel mirası babamdan devraldık. Kaybolmaması için elimizden geleni yapacağız” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizli Büyükşehir Belediyesi Çameli ilçesinde yakın zamanda “Hayri Dev Kültür Merkezi” açacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Çameli ilçesinde yakın zamanda “Hayri Dev Kültür Merkezi” açacak.

Kendi yaptığı yöresel "Çam düdüğü" ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" seçilen ve geçen hafta 85 yaşında vefat eden Hayri Dev'in mirasını, yöresel çalgılarını yapan oğlu Bayram Dev yaşatacak. Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Gökçeyaka Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Bayram Dev, üç telli saz (cura), kabak kemane, çam düdüğü gibi yöresel çalgıları yapmayı ve çalmayı Denizli'lerin "Koca usta" dedikleri babası Hayri Dev'den öğrendi. Evinde kurduğu atölyede yöresel çalgıları yapan Bayram Dev, babasının bıraktığı mirası yeni nesillere aktarmak için atölyesini Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Çameli ilçesinde açacağı "Hayri Dev Kültür Merkezi"ne taşıyacak. Dev, burada gençlere üç telli saz, çam düdüğü, kabak kemane, bağlama gibi çalgıların yapımını öğreterek, babasını mirasını yaşatacak.

Bayram Dev, babasının kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşadığını belirterek şunları söyledi:

ÖĞRENCİLERİME ÖĞRETECEĞİM

"Babamın değeri Fransız araştırmacı Jerome Cler'in onu keşfetmesiyle anlaşıldı. Ondan önce babam düğünlerde köy çalgıcısıydı. Fransızların gözüyle profesör oldu. 7-8 defa yurt dışına konsere gitti. Fransız çocuklara ders verdi. Böylelikle tüm dünyada tanındı." Babalarından devraldıkları kültürel mirasın kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini, bunu yaşatmaya çalışacaklarını dile getiren Dev, şunları kaydetti: "Bu kültürel mirası babamdan devraldık. Ben de çocuklarıma ve hevesli olanlara yöresel çalgıları yapmayı ve çalmayı öğretiyorum. Bunun kaybolmaması için elimizden geleni yapacağız. Çocuklarıma ve öğrencilerime öğreteceğim.”

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