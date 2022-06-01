Devlet Bahçeli: Ezici harekata mecburuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’ye yapılacak yeni harekat için “Mecburiyet haline gelmiştir” dedi.
- Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne gösterilen tepkilerle ilgili olarak “Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden yeni bir Gezi Parkı kalkışması, yeni bir husumet dalgası, yeni bir kaos fırtınası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.
Suriye’ye yapılacak yeni harekata değinen Bahçeli, “Yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburiyet haline gelmiştir. En başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir. Ne ülkemizde ne Meclis’imizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Bahçeli, MHP’nin, harekatı bütün varlığıyla desteklediğini söyledi. Bahçeli, ABD’nin Yunanistan’da kurduğu 9 askeri üssün Türkiye’nin milli güvenliğine tehdit olduğunu vurguladı. Bahçeli 12 Ada’yla ilgili olarak “Çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir. Türkiye ve Yunanistan’ın Ege’deki kara sularının genişliği 6 deniz milidir. Yunanistan’ın dayatmalarla bu genişliği 12 mile çıkarma amacı kan dökmeden, silahlar konuşmadan asla mümkün değildir. Biz 12 Ada’yı unutmadık, unutmayacağız, bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz” dedi.