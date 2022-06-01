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ANKARA

Devlet Bahçeli: Ezici harekata mecburuz

MHP lideri Bahçeli, Meclis’teki konuşmasında Suriye’ye yeni bir sınır ötesi ve ezici harekatın mecburiyet haline geldiğini söyledi. Bahçeli, “Mutabakatların Türkiye haricindeki taraf ülkeleri taahhütlerini çiğnemiş, dahası terör örgütüne alan açmaya devam etmişlerdir. Bu aldatmanın, bu yalanın sonuna gelinmiştir” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli: Ezici harekata mecburuz
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’ye yapılacak yeni harekat için “Mecburiyet haline gelmiştir” dedi.

  • Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne gösterilen tepkilerle ilgili olarak “Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden yeni bir Gezi Parkı kalkışması, yeni bir husumet dalgası, yeni bir kaos fırtınası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

Devlet Bahçeli: Bugünkü CHP ile Atatürk'ün partisi arasında en küçük bir benzerlik kalmamıştır
OYNAT 01:10
Devlet Bahçeli: Bugünkü CHP ile Atatürk'ün partisi arasında en küçük bir benzerlik kalmamıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bugünkü CHP ile Atatürk'ün partisi arasında en ufak bir benzerliğin kalmadığının altını çizen Bahçeli, 'Sayın Kılıçdaroğlu, o parti bu parti değildir. Geldiğimiz bu aşamada CHP ile HDP'nin arasındaki sınır çizgisi silinmiştir. Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş hayranlığı korkarım kendisini Kandil'e kadar taşıyacak.' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu fazla zorlama, yoksa kayış koparacaksın. Senden cumhurbaşkanı olmaz. Aziz milletimiz buna asla müsaade etmez, etmeyecektir.' ifadelerini kullandı.

Suriye’ye yapılacak yeni harekata değinen Bahçeli, “Yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburiyet haline gelmiştir. En başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir. Ne ülkemizde ne Meclis’imizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Bahçeli, MHP’nin, harekatı bütün varlığıyla desteklediğini söyledi. Bahçeli, ABD’nin Yunanistan’da kurduğu 9 askeri üssün Türkiye’nin milli güvenliğine tehdit olduğunu vurguladı. Bahçeli 12 Ada’yla ilgili olarak “Çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir. Türkiye ve Yunanistan’ın Ege’deki kara sularının genişliği 6 deniz milidir. Yunanistan’ın dayatmalarla bu genişliği 12 mile çıkarma amacı kan dökmeden, silahlar konuşmadan asla mümkün değildir. Biz 12 Ada’yı unutmadık, unutmayacağız, bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz” dedi.

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