Devlet Bahçeli: Ezici harekata mecburuz

Devlet Bahçeli: Bugünkü CHP ile Atatürk'ün partisi arasında en küçük bir benzerlik kalmamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bugünkü CHP ile Atatürk'ün partisi arasında en ufak bir benzerliğin kalmadığının altını çizen Bahçeli, 'Sayın Kılıçdaroğlu, o parti bu parti değildir. Geldiğimiz bu aşamada CHP ile HDP'nin arasındaki sınır çizgisi silinmiştir. Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş hayranlığı korkarım kendisini Kandil'e kadar taşıyacak.' diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu fazla zorlama, yoksa kayış koparacaksın. Senden cumhurbaşkanı olmaz. Aziz milletimiz buna asla müsaade etmez, etmeyecektir.' ifadelerini kullandı.