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POLİTİKA

Devlet Bahçeli: Teröristlerle iş tutup ortaklıktan bahsediyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. NATO Zirvesi'ne değinen Bahçeli, "NATO Türkiye’nin hangi güvenlik ihtiyacına karşılık verdi? 15 Temmuz’da başkentimiz bombalanırken NATO ne yapıyordu? Teröristlerle iş tutuyorlar, arkamızdan dolanıyorlar sonra müttefiklik hesabı yapıyorlar ortaklıktan bahsediyorlar" dedi. Erdoğan ve Biden arasındaki görüşmeye ilişkin ise "Biden'ın Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede müttefik olarak gördüğü belirsizliğini korumaktadır. ABD yönetimi Türkiye'ye çifte standart uyguluyor. Parasını verdiğimiz F-35’leri gasp ederken aklınız neredeydi?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli: Teröristlerle iş tutup ortaklıktan bahsediyorlar
Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündemdeki başlıklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Etkili dış politika gayemiz ve gayretimizdir. Siyasi sınırlarımız kalaylıkla elde edilmemiştir. Türkiye, onun bunun tehditlerine boyun eğecek, önüne gelenin azarlayacağı bir ülke değildir. Ön alan öncü olan, sesini yükselten, istikamet çizen bir Türkiye gerçeği vardır.

Başkasının ağzına bakmıyoruz. Türkiye tehditlere boyun eğen ülke olmamıştır. Türkiye başkalarının yazdığı bölgesel senaryolarda figüran olmayacak kadar önemli ve güçlü bir ülkedir. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Brüksel'deki NATO Zirvesi

ABD ile kalın buzların çözülmesi en samimi dileğimdir. NATO Zirvesi, NATO'nun 2030 stratejisi hakkında ipucu verdi. NATO Türkiye’nin hangi güvenlik ihtiyacına karşılık verdi? 15 Temmuz’da başkentimiz bombalanırken NATO ne yapıyordu?

  • Teröristlerle iş tutuyorlar, arkamızdan dolanıyorlar sonra müttefiklik hesabı yapıyorlar ortaklıktan bahsediyorlar. Sonra da NATO diyorlar. Türkiye NATO'nun eşit bir müttefikidir. İrademiz NATO Karargahı'na devredilmiş değildir.

Her şeyi konuştular: Çözülemeyecek hiçbir mesele yok
DÜNYA
Her şeyi konuştular: Çözülemeyecek hiçbir mesele yok

Türkiye-ABD ilişkileri

İhtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Biden'ın Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede müttefik olarak gördüğü belirsizliğini korumaktadır. ABD yönetimi Türkiye'ye çifte standart uyguluyor. Rusya’dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi?

  • Parasını verdiğimiz F-35’leri gasp ederken aklınız neredeydi? Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı Biden'a ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla aktarılmıştır.

Doğu Akdeniz'deki adımlarımızdan rahatsız oluyorlarmış varsın olsunlar. Onları rahatsız etmek bize düğündür bayramdır.

Erken seçim çağrısı

CHP’nin sarsak pozisyonu siyaset dışı arayışlardandır. CHP nerelere mesaj veriyor? Zillet ittifakı politik iflasa gömülmüştür. Erken seçimden başka bir şey söylemeyecek kadar gerilemiştir. Türkiye düşmanları birleşmiş erken seçim çağrısı yapıyor.

Kılıçdaroğlu 'hemen seçim' diyor, PKK da seçim istiyor. FETÖ 'yarın seçim olsun' diye bekliyor. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş şakşakçılık yapıyor. CHP, İP ve diğer ortakları krize oynuyor. Hatta sokakları karıştırmak istiyorlar. Erken seçim konusunu kaşıyıp yaraları kanatıyorlar.

İttifakımız alayının boyunun ölçüsünü sandıkta alacak. Erken seçim hevesi beyhude bir hevestir. Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır. Parlamenter sistem söylemlerinin içi tamamen boştur.

Devlet Bahçeli: Başkalarının ağzına bakmıyoruz, ağzımızdan ne çıkacağına baktırıyoruz
OYNAT 00:51
Devlet Bahçeli: Başkalarının ağzına bakmıyoruz, ağzımızdan ne çıkacağına baktırıyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, uluslararası ilişkilerde artık başı eğik, aciz bir Türkiye olmadığını söyledi. Türkiye'nin önüne gelenin azarlayacağı bir ülke olmadığını da belirten Bahçeli, 'Başkalarının ağzına bakmıyoruz. Ağzımızdan ne çıkacağına baktırıyoruz' ifadelerini kullandı.


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