Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluk ve kolundaki sargı dikkat çekti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? Oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve kolundaki sargı dikkat çekti. Bahçeli'yi o halde gören herkes; "Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu?' sorularını sormaya başladı. Konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir açıklama bekleniyor.
Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? MHP'den ilk açıklama geldi
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli'nin evinde kaza geçirdiğini; alnından ve elmacık kemiğinden darbe aldığını söyledi.
“Genel başkanımızın kurultayda da kolunda sargı vardı. Önce kolunu çarpıyor, sonrasında yüzüne de de darbe alıyor. Kazada alnından ve elmacık kemiğinden de yaralanmıştı. Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı.”