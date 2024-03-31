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Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluk ve kolundaki sargı dikkat çekti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı. Oy kullanmaya gelen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve kolundaki sargı dikkat çekti. Bahçeli'yi o halde gören herkes; "Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu?' sorularını sormaya başladı. Konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir açıklama bekleniyor.

12:58 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:50 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
MHP Lideri Devlet Bahçeli
MHP Lideri Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? Oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve kolundaki sargı dikkat çekti. Bahçeli'yi o halde gören herkes; "Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu?' sorularını sormaya başladı. Konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir açıklama bekleniyor.

Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? MHP'den ilk açıklama geldi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli'nin evinde kaza geçirdiğini; alnından ve elmacık kemiğinden darbe aldığını söyledi.

Büyükataman'ın açıklaması şu şekilde;

“Genel başkanımızın kurultayda da kolunda sargı vardı. Önce kolunu çarpıyor, sonrasında yüzüne de de darbe alıyor. Kazada alnından ve elmacık kemiğinden de yaralanmıştı. Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı.”

Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada;
Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun.'
ifadeleri kullanılmıştı.

#Devlet Bahçeli
#MHP
#Ankara
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