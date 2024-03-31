Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluk ve kolundaki sargı dikkat çekti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? Oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve kolundaki sargı dikkat çekti. Bahçeli'yi o halde gören herkes; "Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu?' sorularını sormaya başladı. Konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir açıklama bekleniyor.