Devlet sahip çıktı onlar başardı: Gurur tablosu

Devlet koruması altındaki çocuklar, Yükseköğretim Kurumları Seçme Sınavında (YKS) aldıkları puanlarla gururlandırdı. Türkiye genelinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlerler Bakanlığının uyguladığı sosyal hizmet modellerinden yararlanan 650 öğrenci bu yıl YKS’ye girdi. Bu öğrencilerin üçü, başarı sıralamasında ilk 10 bine yerleşti. Derece yapan öğrenciler başarılarını azim ve çalışmaya borçlu olduklarını anlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modelleri, kimsesiz ve sosyal destek ihtiyacı bulunan çocuklara umut olmaya devam ediyor. Bu yıl YKS sınavına giren devlet koruması altındaki 650 genç, başarılarıyla gururlandırdı. YKS başarı sıralamasında ilk 10 bine giren öğrencilerin üçü devlet şefkatiyle yetişen gençler. YKS’de elde ettikleri başarılarla hedeflerine bir adım daha yaklaşan gençler, başarı öykülerini Yeni Şafak’a anlattı.

GÜNDEM Üni-Veri’de sağlık bölümleri önde

İLAHİYAT İSTİYOR

Karaman’da yaşayan Mustafa Kömür, hem okulda hem de YKS’de başarısıyla öne geçti. Son sınıfı 96,30 not ortalamasıyla tamamlayan Kömür, YKS’de aldığı 431 puanla Türkiye sıralamasında 3 bin 376’ncı oldu. YKS’ye hazırlanmaya bir yıl önceden başladığını ve hiç ara vermeden çalıştığını anlatan Mustafa, “Herkesin bir düzeni vardır ama ben kendimi çalışma konusunda süre ile kısıtlamadım. Sözelci olduğum için yapmam gereken belliydi. Sürekli okudum ve derslerimi tekrar ettim” dedi. Başarısını azmine borçlu olduğunu belirten Kömür, üniversite konusunda araştırma yapacağını belirterek, liseye başladığından beri ilahiyat fakültesi istediğini anlattı.

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KORUYUCU AİLEMDEN BÜYÜK DESTEK GÖRDÜM

Ordu’da koruyucu aile yanında kalan Ebru Topkara, sınava hazırlanma sürecinde motivasyonunun yüksek olduğunu, koruyucu ailesinin ve öğretmenlerinin bu süreçte kendisine çok destek verdiklerini anlattı. 414 puanıyla 6 bin 702’nci sıradan üniversiteye girmeye hak kazanan Topkara, “Öğretmenlerim bir program uyguladılar. Ailem de derslerimde bana destek oldular. İnternette ders videoları izleyerek hazırlandım” dedi. Topkara, özel eğitim öğretmeni olmak istediğini anlattı. Topkara, “Farklılıkları olan insanlara katkıda bulunmak istiyorum. Bununla birlikte bir meslek sahibi olup kendi ayaklarım üzerinde durmak ve hayatımı idame etmek istiyorum” dedi.

Desteğinizle başardım

Gülsün Yağmur Özdemir

Mersin’de koruyucu aile yanında yaşayan Gülsün Yağmur Özdemir sınavda 413 puanla 7 bin 224’üncü oldu. Sınava sistemli şekilde hazırlandığını, bu süreçte ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin desteğinin büyük olduğunu anlattı. Özdemir, “Kurumumun bana sağladığı maddi ve manevi desteklerinin bu başarımda etkisi çok. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalim öğretmen olmak. Bu nedenle öğretmenlik bölümlerini tercih edeceğim” dedi. Özdemir, temel hedefinin, insanlara yardım edecek işler yapmak olduğunu kaydetti.

Azim ve kararlılık

Fahri Albay

Balıkesir’de yaşayan Fahri Albay da aldığı 403 puanla 10 bin 537’nci sıradan YKS başarı sıralamasına girdi. YKS’ye hazırlanırken hep bir hedefinin olduğunu ve hedefine ulaşmak için düzenli bir çalışma planı yaptığını anlatan Fahri Albay, “Hayal etmeden başarı olmaz. Ben hayalimin ilk basamağını tamamladığımı düşünüyorum. Sınavı kazanmak tek hedefimdi. YKS’deki başarımı da azim ve kararlılığıma borçluyum. Gururluyum. Hocalarımın emeği de benim üzerimde büyük” diye konuştu.

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