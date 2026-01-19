Devlet tüm imkanlarını seferber etti: 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkan adliye çalışanı 20 saattir aranıyor

"Ailemize öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mustafa Uçar kardeşimiz en son 16.00'da ailesinin yanından ayrılmış. 18.00 gibi de bu mevkide görülmüş. İhbar ulaştığı andan itibaren devletimizin tüm unsurlarıyla gönüllü unsurlarla Alaplı İtfaiyesi ekipleriyle sabaha kadar aralıksız çalışmalar devam etti. Bugün de zorlu şartlara rağmen gerek havadan gerek karadan köpeklerle birlikte 10 kilometre çapında arama söz konusu. İnşallah kardeşimize sağ salim ulaşacağımızı değerlendiriyoruz. Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah olumlu olacağını düşünüyoruz. Sahada jandarma, AFAD, UMKE, köylülerimiz 100'den fazla görevli arama faaliyetini sürdürüyor. En son bu mevkide görülmüş. Ondan sona gören olmamış. Telefonu kapalı. Bulunduğumuz mevkiden Alaplı, Ereğli'ye inme durumu var. Sahil yoluna yakın mevkideyiz. İnmiş de olabilir. Telefonu teknik olarak en son dün öğlen saatlerinde sinyal vermiş. Teknik araştırmalarımız da var. Telefonu sinyal de vermiyor. Gerek teknik gerek fiziki takiplerimiz devam ediyor. Hava şartlarımız iyi olsaydı teknolojiyi yaygın kullanarak yapacaktık ama yoğun bir kar yağışı da var. Herkes elinden geleni yapıyor. Devletimiz tüm birimleriyle Valimiz takip ediyor. Dünden beri an be an takip ediyor. Şu an sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz"