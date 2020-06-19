DHKP-C'nin kasası CHP'li eski başkan yardımcısı adliyede: Son 3 haftada operasyonlardan son anda kaçtığı ortaya çıktı

İzmir Terörle Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'DHKP/C terör örgütüne üye olmak' suçundan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve örgütün 'kasası' durumunda olan Mehmet Sıddık Doğru'nun, Bornova ilçesinde, hücre evinde saklandığı bilgisini aldı. Terör ve istihbarat şubesi ekipleri, adrese düzenledikleri ortak operayonla Doğru'yu kıskıvrak yakalayıp, gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Doğru, bugün adliyeye sevk edildi.

DHA Mehmet Sıddık Doğru

2014 YILINDA YURT DIŞINA KAÇTI

Daha önceki dönemlerde CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu ortaya çıkan Doğru'nun eşinin ise CHP Bornova İlçe Başkanlığı yaptığı öğrenildi.

2011 yılında, DHKP-C'ye yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak, tutuklanan ve yargılandığı İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Doğru, yaklaşık 8 ay cezaevinde kaldı. Yargılama sırasında tahliye edilen Doğru'nun CHP üyeliği verilen cezanın 2014 yılında kesinleşmesi üzerine düşürüldü. Doğru, bu süreçte yurt dışına kaçtı.

DHA Mehmet Sıddık Doğru

SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRMİŞ

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Doğru'nun İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye geldiğini tespit etti. Menderes ilçesine bağlı turistik Gümüldür ilçesinde olduğunu saptadı. Burada farklı villalarda kaldığı belirlenen Doğru'yu yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi. Doğru, yaklaşık 3 hafta kaldığı Gümüldür'de, polis operasyonlarından son anda kurtuldu. Sürekli adres değiştirerek, izini kaybettirmeye çalıştı.